Donna D’Errico, ex actriz de la serie “Baywatch”, debuta en OnlyFans con gran éxito

Foto: Rachel Murray for Saint Candles by Ira DeWitt / Getty Images

Hace tiempo que OnlyFans dejó de ser una plataforma dedicada casi exclusivamente a comercializar y consumir pornografía. Cada vez son más las celebridades mainstream que recurren a ese sitio en busca de una fuente de ingresos adicional, atraídas por las ventajas que ofrece a los creadores al garantizar que sean ellos quienes controlen la propiedad y la difusión de su contenido

La actriz Donna D’Errico, conocida por la serie de televisión “Baywatch” ha sido la última en animarse a abrir una cuenta en este servicio por suscripción después de que le llovieran las críticas por el tipo de publicaciones que estaba realizando en Instagram. De hecho, la compañía la penalizó por ofrecer supuestamente servicios sexuales cuando anunció que se había unido a OnlyFans.

La ex modelo de Playboy está encantada hasta ahora con el recibimiento que le han dado los usuarios porque se siente protegida del acoso, la censura y las críticas que reinan en otras redes sociales. Tampoco comprende cuál es la diferencia entre publicar fotos no demasiado explícitas que respetan la normativa de Instagram o hacerlo en OnlyFans. En su caso, ella produce contenido erótico en lencería o en bikini, que combina con videos en los que muestra su lado más divertido, y ha advertido que no realizará ningún desnudo frontal ni responderá a quienes le envíen imágenes no solicitadas de sus genitales.

“Me la estoy pasando muy bien y me siento más sexy que nunca. Los hombres no paran de hacerme cumplidos y me encanta. Déjenme tranquila. Cuando tenga 80 años me alegraré de haber hecho esto mientras aún era atractiva“, aseguró Donna. View this post on Instagram A post shared by Donna D'Errico (@donnaderrico)

