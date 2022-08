E. Coli: los alimentos de Wendy’s que causaron el brote

La cadena de comida rápida Wendy’s informó que está retirando la lechuga de los sándwiches en sus restaurantes en Michigan, Ohio y Pensilvania después de que las personas que los comían allí informaron que se enfermaron.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron el viernes que están tratando de determinar si la lechuga romana es la fuente de un brote de E. Coli que ha enfermado al menos a 37 personas y si la lechuga romana utilizada en Wendy’s también se sirvió o vendió en otros negocios.

No obstante, los CDC reiteraron que no hay evidencia de que la lechuga romana que se vende en las tiendas de comestibles esté relacionada con el brote de E. Coli y por ello no aconseja a las personas que dejen de comer en Wendy’s o que no coman lechuga romana.

Por su parte, la cadena de restaurantes informó que están cooperando con los CDC y que la lechuga utilizada en sus ensaladas es diferente, por lo tanto, no se ve afectada por su decisión de eliminar la lechuga de los sándwiches.

“Como empresa, estamos comprometidos a mantener nuestros altos estándares de seguridad y calidad alimentaria”, dijo Wendy’s en un comunicado.

Qué hacer en caso de que tengas síntomas de infección por E. Coli

Dentro de algunas de las recomendaciones que han dado los CDC para evitar el avance de una infección por E. Coli:

Habla con tu proveedor de atención médica.

Anota lo que comiste la semana anterior a que comenzaras a sentirte mal.

Notifica tu enfermedad al departamento de salud local.

Ayuda a los investigadores de salud pública al responder preguntas sobre su enfermedad.

Lávate las manos bien después de cambiar pañales o ir al baño, y antes y después de preparar alimentos a fin de reducir las probabilidades de infectar a otras personas.

Síntomas de la infección por E. Coli

Por lo general, la E. Coli productora de la toxina de Shiga (STEC, por sus siglas en inglés) enferma a las personas entre 2 y 8 días después de que hayan tragado el microbio (con un promedio de entre 3 y 4 días).

Algunas personas con infección por E. Coli podrían presentar un tipo de insuficiencia renal llamado síndrome urémico hemolítico (SUH o HUS, por sus siglas en inglés).

No se recomienda el uso de antibióticos en los pacientes con infección por E. Coli presunta hasta que se puedan realizar pruebas diagnósticas y se descarte la infección.

