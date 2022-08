EE.UU. y Corea del Sur inician los mayores ejercicios militares desde 2018

Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron el lunes (22.08.2022) sus mayores ejercicios militares conjuntos desde 2018, una acción que podría irritar al gobierno de Corea del Norte.

El ejercicio “Escudo de Libertad Ulchi” marca la reanudación de los entrenamientos combinados a gran escala, que fueron suspendidos por la pandemia y por un fallido intento de acercamiento con Pyongyang, según se anunció en Seúl.

“El significado de este ejercicio conjunto es reconstruir la alianza Corea del Sur-Estados Unidos y afianzar la postura de defensa combinada al normalizar (…) los ejercicios combinados y el entrenamiento de campo”, dijo el ministerio de Defensa surcoreano en un comunicado.

