El Cata Domínguez y los señalamientos de la afición de Cruz Azul que piden su salida a gritos de “La Máquina”

La actualidad del Cruz Azul no es la mejor de los últimos tiempos, mala posición en la tabla y el catastrófico 7-0 que le endosó al América, son factores que serán complicados de borrar. Julio César “Cata” Domínguez, un histórico es uno de los principales señalados, sus 16 años en la institución no lo convierten en alguien ajeno a los dardos lanzados por el entorno del club.

Según anunció Espn, el Cata no sería renovado por parte del Cruz Azul, desde donde le estarían buscando una salida debido a sus malas actuaciones. También se habla de que el futbolista no aguanta las críticas y señalamientos de la afición que han llegado a ser muy fuertes y que por el contrario quizás no vea con malos ojos una salida del club.

Desprestigio del Cata Domínguez en las redes sociales y hasta en Wikipedia

Los abucheos a Julio César Domínguez en el Azteca no bastaron, en redes sociales cargaron contra el futbolista y hasta llegaron a hacer tendencia la etiqueta #FueraCata. Y es que la afición de “La Máquina” se encuentra frustrada y así nada más decidieron cargar contra un emblema del club que claramente no pasa por un buen nivel de forma.

En Wikipedia a algún aficionado o hater de Cruz Azul se le ocurrió alterar la biografía del Cata y le colocaron adjetivos que lo señalaban como el peor jugador de la instiución en toda la historia, y lo completaron con otros varios improperios. Luego de siete títulos con el equipo cementero, Domínguez espera recuperar su forma u darle un giro a una actualidad que ve al Cruz Azul como el equipo más goleado del campeonato.

La trayectoria de Domínguez con el Cruz Azul

Según reseñó Yahoo Sports, el pasado 24 de abril Julio César “Cata” Domínguez fue condecorado por haberse convertido en el jugador con más juegos disputados con el uniforme del Cruz Azul. El Cata superó los 522 partidos de un histórico como Ignacio Flores.

De acuerdo a información de ESPN, se vienen cambios en Cruz Azul y el Cata Domínguez, Sebastián Jurado y Rafa Baca serían mandados con la Sub-20.

Domínguez debutó en 2006 con 18 años de edad y desde allí ha permanecido en las filas del club. Toda esta historia no cuenta ante una realidad en donde aficionado se ha convertido en muy duro crítico del trabajo del Cata que pasa por horas bajas al igual que el club y además en el limbo de ser uno de los señalados con mayor responsabilidad dentro del terreno de juego.

