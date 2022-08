El IRS lanzará una revisión de seguridad en sus 600 instalaciones tras amenazas de la derecha

El comisionado Charles Retting dio a conocer este martes que el Servicio de Impuestos Internos, IRS, lanzará una revisión completa de la seguridad de sus instalaciones en todo el país al tiempo que los republicanos del Congreso y los extremistas de extrema derecha arremeten contra la agencia y los nuevos fondos que recibirá en forma de una ley de gastos masivos.



“Vemos lo que hay por ahí en términos de rede sociales. Nuestra fuerza laboral está preocupada por su seguridad”, acotó Retting a The Washington Post. “Los comentarios que se hacen son extremadamente irrespetuosos con la agencia, los empleados y el país”.



A través de una carta enviada a los empleados, Retting dio a conocer que la agencia realizaría evaluaciones de riesgo para cada una de las 600 instalaciones del IRS y evaluaría si era necesario aumentar el número de patrullas de seguridad a lo largo de los exteriores de los edificios, aumentar las designaciones para áreas restringidas, examinar la seguridad alrededor de las entradas y evaluar la iluminación exterior.



“Para mí esto es personal”, escribió Retting en la carta a la que tuvo acceso The Post. “Continuaré haciendo todo lo posible para disipar cualquier percepción errónea persistente sobre nuestro trabajo. Y continuaré abogando por su seguridad en todos los lugares donde tenga audiencia. Van más allá de todos los días y me siento honrado de trabajar con cada uno de ustedes”.

Días atrás se dio a conocer que el IRS está listo para recibir $80 mil millones en nuevos fondos durante 10 años como parte de la histórica Ley de Reducción de la inflación del presidente Biden, dinero que está destinado para ayudar a aumentar la aplicación de la ley sobre las personas de altos ingresos y las grandes corporaciones, incluso un gran impulso de contratación para ayudar al IRS a compensar más de una década de financiación insuficiente.

Empleados de el IRS tienen miedo

Ante el anuncio, miembros republicanos del Congreso han afirmado falsamente que muchos de los 87 mil nuevos empleados de la agencia estarán armados y que los nuevos pasos de aplicación estarán dirigidos a los contribuyentes de ingresos bajos y medios y a las pequeñas empresas; además algunos republicanos se han animado a comparar la ley con el allanamiento del FBI a Mar-a-Lago.



“Con este nuevo poder, el IRS husmeará en su cuenta bancaria, su Venmo, su pequeña empresa. Entonces el gobierno te extorsionará hasta el último centavo”, dijo el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy de California. “A la luz de (la búsqueda del FBI en la residencia de Trump), permítanme preguntar: ¿Realmente confía en que el IRS de esta administración sea justo, que no abuse de su poder?”



Tras la ola de “amenazas”, empleados de IRS han manifestado abiertamente tener miedo de un ataque en sus puestos de trabajo o un lugar público.



Esta sería la primera revisión de este tipo en la agencia desde el atentado con bomba en 1995 en contra del edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma, en el que murieron 168 personas.

