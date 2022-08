¿Vale la pena usar los servicios bancarios de Walmart?

Los servicios son más limitados que en los bancos tradicionales, pero conseguirás comodidad, comisiones modestas y recompensas

By Penelope Wang

Probablemente conozcas a Walmart por su enorme selección de productos a bajo precio, desde comestibles hasta muebles y piezas de autos.

Pero tal vez no sepas que Walmart también dirige uno de los mayores bancos del país. En sus más de 4,600 MoneyCenters en las tiendas, así como en Internet, millones de clientes tienen acceso a servicios bancarios básicos de bajo costo, incluyendo la posibilidad de retirar dinero en efectivo, hacer depósitos y pagar facturas.

De hecho, entre las principales instituciones financieras, Walmart tiene la mayor participación en el mercado bancario de consumo de los Estados Unidos, con casi el 19%, según Michael Moebs, director de Moebs Services, una empresa de consultoría bancaria de Lake Forest, Illinois. El segundo clasificado, Bank of America, tiene una participación del 12.5%.

“Walmart tiene una escala tremenda y es realmente eficiente”, afirma Moebs.

Sin embargo, el propio Walmart no es un banco. Se asocia con Green Dot Bank para prestar sus servicios, tanto en las tiendas como en Internet. (Otro banco, Woodforest National Bank, tiene sus propias sucursales en muchas tiendas de Walmart. Más adelante hablaremos de eso).

Considerando su papel principal como minorista, los servicios bancarios de Walmart son más limitados que los de los bancos tradicionales. Por ejemplo, no podrás sacar una tarjeta de crédito o un préstamo en un MoneyCenter. (Walmart sí ofrece dos tarjetas de crédito en colaboración con Capital One).

Pero sí encontrarás servicios enfocados en satisfacer las necesidades de los clientes de Walmart, muchos de ellos jóvenes de bajos ingresos, que a menudo no tienen un acceso fácil a los servicios bancarios o se ven excluidos de las cuentas con tarifas más altas de los bancos tradicionales. En general, más del 25% de los adultos estadounidenses de bajos ingresos (los que ganan menos de $50,000) no tienen banco o no usan los servicios bancarios, según datos recientes de la Reserva Federal (PDF en inglés).

Con una cuenta MoneyCard, los compradores de Walmart tienen la comodidad de realizar sus operaciones bancarias en la tienda y en línea, a menudo de forma gratuita, además de ganar recompensas que se destinan a las compras de Walmart.

Pero dependiendo de tu situación financiera, es posible que estos servicios te queden cortos. Por eso, antes de suscribirte, deberás considerar con qué frecuencia compras en Walmart y qué servicios necesitas realmente.

Para ayudarte a decidir, esto es lo que debes saber sobre los servicios bancarios de Walmart.

Cómo funciona el servicio bancario de Walmart

La pieza central del servicio bancario de Walmart es su MoneyCard, que originalmente se lanzó como una tarjeta de débito prepagada. Pero en junio de 2021, la MoneyCard se convirtió en una cuenta de depósito, con garantía otorgada por la Federal Deposit Insurance Crop. (FDIC), la cual es básicamente lo mismo que una cuenta de cheques. Esto te permite tener un número de ruta bancaria y un número de cuenta.

Con una cuenta MoneyCard, también tienes acceso a la banca en línea a través de la aplicación y del sitio web de Walmart MoneyCard. La MoneyCard física es una tarjeta de débito Mastercard o Visa que puede emplearse en cualquier lugar donde se acepten esos sistemas de pago.

Para abrir una cuenta, puedes solicitar la tarjeta por Internet. Quienes no tengan acceso a Internet pueden comprar un kit de inicio de MoneyCard en una tienda Walmart por $1. (Tendrás que darle al cajero una cantidad inicial de dinero en efectivo, generalmente al menos $20). También puedes abrir cuentas familiares para hasta cuatro miembros; cada uno debe tener 13 años o más.

No hay un saldo mínimo y no se revisa tu crédito cuando la solicitas, aunque Green Dot hará una investigación para evitar el fraude. Pero la MoneyCard es accesible para muchos clientes de Walmart, que pueden carecer de un historial de crédito sólido.

Si depositas directamente al menos $500 cada mes, no hay comisión en la cuenta. De lo contrario, pagarás $5.94 al mes.

Es posible que tengas que pagar comisiones por otros servicios, entre los que se incluyen los siguientes.

Sobregiros : Para los que tienen depósito directo, pueden optar por una cobertura de sobregiro de hasta $200. No se te cobrará si el importe del sobregiro se deposita en un plazo de 24 horas. De lo contrario, tendrás que pagar una comisión de $15 por cada transacción que supere los $5 y sobregire tu cuenta de depósito principal en más de $10.

Cambio de cheques, depósitos de cheques y recarga de tu tarjeta : Estos servicios son gratuitos en los Walmart MoneyCenters siempre que el dinero se deposite en tu cuenta MoneyCard. (Los servicios de cambio de cheques no están disponibles en todos los estados). También puedes depositar cheques a través de la aplicación sacándoles una foto. Las transferencias desde cuentas bancarias externas son gratuitas a través de la aplicación.

Depósitos en efectivo : Puedes depositar dinero en efectivo de forma gratuita a : Puedes depositar dinero en efectivo de forma gratuita a través de la aplicación , usando un código que le presentas al cajero. De lo contrario, depositar efectivo en tu cuenta desde una caja registradora de Walmart te supondrá una comisión de $3. Si depositas dinero en efectivo en otros lugares , como los comercios de la red de Green Dot, es posible que te cobren una comisión de hasta $5.95.

Retiro de efectivo : Puedes retirar dinero en efectivo de forma gratuita en los Walmart MoneyCenters y en los mostradores de atención al cliente. Los retiros de efectivo también son gratuitos si haces una compra en una sucursal de Walmart y solicitas dinero en efectivo de la MoneyCard al pasar por caja. Pagarás $2.50 por un retiro de efectivo en un cajero de un banco asociado.

Transacciones en cajeros automáticos: Si retiras dinero en un cajero automático con la tarjeta, Walmart te cobrará una comisión de $2.50 y es posible que el operador del cajero te cobre una comisión adicional. Las consultas de saldo en un cajero automático cuestan 50 centavos, pero puedes hacer una consulta de saldo sin costo alguno por internet, a través de la aplicación o por teléfono.

Qué recibes con el servicio bancario de Walmart

Con una cuenta de Walmart MoneyCard, también tienes acceso a algunos beneficios útiles.

Depósito directo anticipado: Los clientes que reciben su salario directamente de su empleador pueden acceder a su sueldo hasta dos días antes del día de pago.

Acceso anticipado a los beneficios: Los clientes con depósito directo pueden recibir los beneficios del gobierno hasta cuatro días antes. Entre los programas elegibles se encuentran los beneficios del Seguro Social, la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), las pensiones y los beneficios estatales de desempleo.

Cuentas de ahorro: Tienes acceso a una cuenta de ahorro en la Bóveda sin comisiones, con un rendimiento anual del 2% para los primeros $1,000 que deposites. Los fondos de la cuenta pueden transferirse en cualquier momento a tu cuenta corriente. Cada dólar que ahorres entra en un sorteo mensual de premios, con 999 premios de $25 y un gran premio de $1,000 otorgado cada mes.

Walmart Rewards: Con una tarjeta MoneyCard ganarás hasta un 3% de devolución en efectivo en Walmart.com, un 2% de devolución en efectivo en las estaciones de servicio Walmart y un 1% de devolución en efectivo en las tiendas Walmart. Puedes ganar hasta $75 en recompensas de devolución en efectivo cada año.

En resumen

Para los compradores habituales de Walmart, especialmente los que se enfrentan a obstáculos financieros para abrir una cuenta corriente de bajo costo en un banco tradicional, una cuenta MoneyCard puede ser una buena opción.

No necesitas una gran cantidad de dinero para abrir una cuenta, tu dinero está asegurado por la FDIC y tienes acceso en persona a los cajeros si tienes alguna pregunta o problema.

Y aunque pueden cobrarte comisiones, dependiendo de cómo accedas a tu dinero, los costos básicos están claramente establecidos.

“Con muchos bancos, es necesario leer la letra pequeña para saber cuáles son los cargos”, dice Rachel Gittleman, directora de servicios financieros de Consumer Federation of America.

Aun así, algunos clientes de Walmart pueden considerar otra opción: Abrir una cuenta Bank On en el Woodforest National Bank, que tiene sucursales en las tiendas Walmart de 17 estados, incluidos Illinois, Pensilvania y Texas.

Las cuentas Bank On son cuentas corrientes de bajo costo diseñadas para clientes de bajos ingresos y para aquellos que recién comienzan. Están certificadas a nivel nacional por la organización sin fines de lucro CFE Fund, que trabaja para ayudar a las familias de bajos ingresos. Estas cuentas deben cumplir con normas estrictas, como aceptar saldos mínimos de tan sólo $25, poner todas sus comisiones de $5 o menos al mes y no dar penalidades por sobregiro o fondos insuficientes (NSF, en inglés). Más de 200 bancos y cooperativas de crédito las ofrecen, entre ellos Alliant Credit Union, Citi y Wells Fargo. Muchas pueden abrirse por Internet.

Los bancos podrían denominar estas cuentas con diferentes nombres. En Woodforest, se llama Cuenta WBank y tendrás que ir a una sucursal para abrir una. (Asegúrate de que es la cuenta correcta porque otras cuentas de Woodforest pueden cobrar cargos por sobregiro de $32). Si compras en un Walmart con sucursal de Woodforest, vale la pena comparar las ventajas antes de solicitar una MoneyCard.

Pero si eres un cliente habitual de Walmart que puede cumplir los requisitos de depósito directo, es posible que las ventajas y la comodidad de la MoneyCard la conviertan en una mejor opción.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.