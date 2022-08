Arrestan a grupo musical en Sinaloa tras confundirlos con narcos; grababan un video

La grabación de un videoclip musical encendió las alarmas entre las autoridades del municipio de Navolato, Sinaloa, luego de que los integrantes de la agrupación “La Ventaja” se presentaron en varias camionetas y con armamento de utilería.

Al desconocer esta situación, elementos de la Policía Estatal Preventiva confundieron a los músicos con delincuentes y realizaron un operativo para capturarlos.

Los hechos se registraron sobre la carretera que va hacia la ciudad de Culiacán, en donde los policías interceptaron el convoy de camionetas y obligaron a sus ocupantes a bajar de las unidades.

Posteriormente se determinó que el armamento era falso y los detenidos argumentaron que estaban grabando un video para un tema musical, sin embargo, no mostraron los permisos correspondientes para esta actividad.

Jóvenes son llevados a Barandilla por hacer apología del delito mientras realizaban un video musical en Navolato.

Integrantes del grupo La Ventaja fueron confundidos con narcotraficantes, por lo que la ciudadanía hizo el reporte a los números emergencia sobre un convoy armado. pic.twitter.com/0u4CUQOUBL — Fuentes Fidedignas (@Fidedignas) August 24, 2022

Fue así que se determinó trasladaros a la comandancia por alterar el orden público y hacer apología del delito, ya que, al parecer, no habían informado previamente a las autoridades sobre dicha grabación.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, reveló a través de Twitter que las acciones ocurrieron derivado de una denuncia al número de emergencias 911, que alertaba sobre un grupo de personas armadas.

Y es que, para la grabación de las escenas, los integrantes del grupo musical arribaron a la carretera Culiacán-Navolato desde muy temprano, y permanecieron en el lugar con las luces de las camionetas encendidas, lo que generó inquietud entre los habitantes de la región.

Medios locales informaron que los miembros de la agrupación fueron interrogados uno a uno, con el fin de conocer la razón por la cual grababan y para quién era el video. View this post on Instagram A post shared by LA VENTAJA OFICIAL (@laventajaoficial)

Cabe señalar que el grupo “La Ventaja” tiene varios temas musicales dedicados a capos del narcotráfico como Arturo Beltrán Leyva, “El Güero” Palma y Los Chapitos, tal como se puede apreciar en su cuenta de Instagram.

También te puede interesar:

– Cártel de Sinaloa atacó un bar al que acusaba de lavar dinero para el CJNG.

– Golpean al Cártel de Sinaloa: Cae el hijo de Lupe Tapia, el principal socio del Mayo Zambada.