Casi la mitad de las muertes por cáncer en el mundo son causadas por riesgos prevenibles

Un nuevo estudio global ha determinado que casi la mitad de todas las muertes por cáncer pueden atribuirse a factores de riesgo prevenibles. La investigación podría cambiar y salvar vidas, así como la forma en que las personas previenen y tratan esta enfermedad.

Los tres principales factores de riesgo encontrados en el estudio de la revista médica The Lancet, son el consumo de tabaco, beber demasiado alcohol o tener un índice de masa corporal alto.

Además, hallaron que alrededor del 44% de todas las muertes por cáncer en 2019 pueden deberse a factores de riesgo prevenibles. “Saber que casi la mitad de las muertes por cáncer en el mundo podrían prevenirse es asombroso”, dijo el Dr. William Dahut, director científico de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

El cáncer es la segunda causa principal de muerte en todo el mundo y la exposición a factores de riesgo juega un papel importante en la biología y la carga de muchos tipos de cáncer, según explica el estudio.

El documento señala que “comprender la magnitud de la carga del cáncer atribuible a factores de riesgo potencialmente modificables es fundamental para el desarrollo de estrategias eficaces de prevención y mitigación”.

Usando datos del proyecto Global Burden of Disease del Institute for Health Metrics and Evaluation, el estudio examinó 23 tipos de cáncer y 34 factores de riesgo. Encontraron los tres factores de riesgo principales.

“Reducir la exposición a estos factores de riesgo modificables disminuiría la mortalidad por cáncer y las tasas de AVAD en todo el mundo, y las políticas deben adaptarse adecuadamente a carga local de factores de riesgo de cáncer”, explica la investigación.

Es posible tomar medidas para prevenir el cáncer

Aunque algunos casos de cáncer no se pueden prevenir, el artículo científico hace énfasis en que los gobiernos pueden trabajar a nivel de población para apoyar un entorno que minimice la exposición a factores de riesgo de cáncer conocidos.

“La prevención primaria o la prevención del desarrollo de un cáncer, es una estrategia particularmente rentable, aunque debe combinarse con esfuerzos más integrales para abordar la carga del cáncer, incluidas iniciativas de prevención secundaria, como programas de detección, así como garantizar una capacidad efectiva para diagnosticar y tratar a las personas con cáncer”.

Según Dahut, muchas personas en Estados Unidos beben alcohol de forma moderada y en cantidades razonables, pero el consumo excesivo de alcohol en realidad puede conducir a una cantidad significativa de cánceres, cánceres de hígado y otros tipos de tumores.

Además, el doctor asegura que las buenas noticias aquí, son que todo esto se puede cambiar haciendo algunas modificaciones de estilo de vida, que por muy difíciles que parezcan son necesarias.

“Comuníquese con otros, proveedores de atención médica o grupos de apoyo para obtener la ayuda que necesita, porque estas cosas no son fáciles de cambiar”, dijo.

