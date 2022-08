¿Otro Exide en Watts?

De manera sorpresiva, bomberos, policías e investigadores ejecutaron una orden de allanamiento en Atlas Iron & Metals Co. en Watts, una compañía recicladora de metales que enfrenta varias demandas civiles y la petición de familias, autoridades escolares del LAUSD y estudiantes de la preparatoria Jordan High School para que abandone el lugar que ha contaminado el aire, suelo y subsuelo con plomo y arsénico.

“La oficina de investigación del Fiscal de Distrito del condado de Los Ángeles entregó una orden de allanamiento en Atlas Iron & Metal Co. en Watts, con la asistencia del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles”, dijo en un breve comunicado, Ricardo Santiago, portavoz de la fiscalía. “Nuestra oficina declina hacer más comentarios debido a una investigación en curso”.

El allanamiento se produjo la mañana del miércoles, después de una protesta de activistas, estudiantes y maestros en el primer día de clases del año escolar 2022-23, donde denunciaron los peligros que amenazan su salud y seguridad.

Por años, miembros de Coalition for Healthy Families han luchado para que la compañía establecida en esa zona desde 1949 sea desmantelada.

“El hecho de que se haya ejecutado una orden de cateo sugiere que las autoridades han escalado este asunto de lo civil a lo penal”, dijo Tim Watkins, miembro de la coalición. “Cuando una corporación contamina y envenena a nuestros niños, no podemos responder simplemente con multas; deben rendir cuentas de una manera acorde al impacto que han tenido en nuestra comunidad”.

Según registros judiciales, Atlas Iron & Metals Co. quema rutinariamente materiales que resultan en emisiones que liberan toxinas peligrosas en el aire y en los terrenos de la escuela.

Sin poder respirar aire puro

Los activistas señalan que, cuando llueve, la escorrentía de la compañía llega a los terrenos de la escuela Jordan High School creando un peligro ambiental y las actividades diarias en la compañía localizada en el 10019 sur de la calle Alameda de Los Ángeles, también dan como resultado que el polvo metálico sea lanzado al aire.

“Por esta zona siempre huele como a llanta quemada”, dijo a La Opinión, Sonia Hernández, una madre que esperaba a la salida de la escuela a su hijo. “A veces cae como una lluvia de ceniza que no deja respirar muy bien”.

Maestros y estudiantes han notado también un polvo metálico brillante descrito como un brillo púrpura que se observa comúnmente en el asfalto y los campos de futbol americano y futbol soccer de la escuela.

De hecho, La Opinión pudo observar que solamente la pista de atletismo y el campo de fútbol americano pueden ser utilizados por los estudiantes, a excepción del campo de fútbol soccer, que está contiguo a una de las paredes de la compañía procesadora de metales.

El LAUSD ha tenido que limpiar el plomo de las aulas a un costo superior a los 3 millones de dólares, según lo expuso The Guardian.

Mientras tanto, las pruebas de laboratorio hechas por expertos del LAUSD revelaron concentraciones de plomo que son más de 75 veces más altas de lo que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) define como un umbral peligroso.

“Esos niveles no son aceptables”, dijo a La Opinion, Patrick Schanen, administrador de salud ambiental del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. “Tenemos esperanzas de que haya una solución tan pronto como sea posible”.

Schanen dijo que su participación inicial en las investigaciones sobre la contaminación en Jordan High School se remonta al año 2002, después de que hubo un informe de explosiones en Atlas Metals que arrojaron objetos de metal hacia la escuela

Mal manejo de desechos peligrosos

Y, en un informe del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC), un resumen de violaciones mostró que Atlas Iron & Metals Co. está violando la sección 25189.5 del Código de Salud y Seguridad y los apartados relacionados a la disposición ilegal de residuos peligrosos; almacenamiento de residuos peligrosos; y tratamiento de desechos peligrosos.

Según la ley estatal de California, estas infracciones pueden imputarse como delitos graves o menores.

El 25 de julio, reguladores estatales del DTSC presentaron una demanda civil en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles para responsabilizar a S&W Atlas Iron & Metal Co., Inc. y solicitar a un juez que impusiera sanciones por infracciones anteriores en julio y octubre de 2020 y presuntas violaciones de las leyes de desechos peligrosos.

La querella legal se sumó a la orden de DTSC para que los dueños de la compañía limpien de contaminación el sitio y prevenir cualquier liberación futura de desechos peligrosos.

“Es imperativo que Atlas opere de manera segura debido a su proximidad a Jordan High School, South East Middle School y el proyecto de vivienda pública Jordan Downs de 700 unidades”, dijo la directora del DTSC, Meredith Williams. “Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a los estudiantes y la comunidad de esta instalación y trabajaremos para garantizar que Atlas rinda cuentas”.

Las supuestas violaciones de la empresa, de acuerdo con DTSC, incluyen el almacenamiento no autorizado de desechos peligrosos, no etiquetar adecuadamente los contenedores rodantes que contienen desechos peligrosos y no contar con procedimientos de preparación para emergencias y otras medidas que reduzcan el riesgo de liberación de sustancias peligrosas.

“Yo tengo un niño especial en esta escuela y me preocupa que la escuela esté contaminada”, indicó Marlene Gaxiola, madre de José Naranjo, un menor que tiene Síndrome Down. “La verdad es que por esta zona [de la calle 103] huele muy feo a metal y basura”.

Y, sorprendidas mientras caminaban frente a la compañía recicladora de metales, las estudiantes Savannah López y las gemelas Dayana y Mabel Hernández dijeron: “No sabíamos que nuestra escuela estaba contaminada…Ahora tenemos miedo”.

Los dueños de la compañía, Gary y Matthew Weisenberg no respondieron a La Opinión si continuarán operando en la zona, si abandonarán el lugar ni cómo se defenderán ante las demandas en su contra y la orden judicial preliminar para evitar que los proyectiles de metal, polvo metálico y los vapores tóxicos impacten Jordan High School.

Sin respuesta del concejal Joe Buscaino

Ingrid Rivera Guzmán presidente de Latino Coalition Los Angeles declaró a La Opinión que en este problema solicitaron infructuosamente la intervención del concejal Joe Buscaíno, quien representa el área de Watts.

“Buscaíno no ha hecho nada; él sabe acerca de la situación con Atlas Metals; tratamos de trabajar con él y su oficina, pero su respuesta fue que toda el área estaba contaminada y no había mucho que él pudiera hacer”, dijo la activista. “Y nosotros no queremos otro Exide”.

Exide, la planta recicladora de baterías de automóvil en la ciudad de Vernon cerró sus operaciones tras protestas por años de la comunidad, aunque dejó un gran desastre toxico en ciudades del sureste de Los Ángeles, donde los niños jugaban en patios contaminados con plomo.

Tres días después de contactar por escrito a la oficina de Buscaíno sus representantes no respondieron a preguntas de La Opinión.

El concejal asumió su cargo como representante del Distrito 15 de la ciudad de Los Ángeles desde el 31 de enero de 2012.