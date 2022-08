Ucrania celebra independencia mientras enfrenta invasión rusa, pero Zelesky agradece los $3,000 millones de Estados Unidos

Este miércoles el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que enviará cerca de $3 millones en ayuda militar a Ucrania; el anuncio se produce cuando el país dirigido por Volodimir Zelensky celebra su declaración de independencia de la Unión Soviética en 1991.



“Sé que este día de la independencia es agridulce para muchos ucranianos, ya que miles han muerto o han resultado heridos, millones han sido desplazados de sus hogares y muchos otros han sido víctimas de las atrocidades y ataques rusos”, acotó Biden. “Pero seis meses de ataques implacables solo han fortalecido el orgullo de los ucranianos por sí mismos, por su país y por sus treinta y un años de independencia”.



El paquete de ayuda se proporciona bajo la Iniciativa de Asistencia se Seguridad de Ucrania.

El mandatario ucraniano no dudó en responder al gesto del presidente Biden: Agradecido con @POTUS y la gente de US por las poderosas felicitaciones en UA Día de la Independencia -un paquete sin precedentes de asistencia de seguridad de casi $ 3 mil millones. El pueblo de Ucrania, todos nuestros defensores aprecian mucho el apoyo incondicional de 🇺🇸 . ¡Juntos venceremos!”.

Grateful to @POTUS and the people of 🇺🇸 for the powerful congratulations on 🇺🇦 Independence Day – an unprecedented package of security assistance of almost $3 billion. The people of Ukraine, all our defenders highly appreciate 🇺🇸's unwavering support. Together we will win! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2022

Blinken lamenta que la celebración se vea empañada

El secretario de Estado, Anthony J. Blinken, también se pronunció por el Día de la Independencia de Ucrania con un sentido mensaje: “En nombre de los Estados Unidos de América felicito al pueblo de Ucrania por su Día de la Independencia, la conmemoración de la fecha en 1991 cuando Ucrania abandonó oficialmente la Unión Soviética y se convirtió en un país soberano y democrático. Lo que debería de ser una celebración de la Independencia de Ucrania se ve empañado por la guerra de agresión en curso de Rusia”.

El Secretario dejó en claro a Ucrania que Estados Unidos no los abandonará y los seguirá apoyando en este duro camino. “Ucrania seguirá siendo soberana e independiente. El pueblo de Ucrania ha demostrado que hará todo lo necesario para proteger sus hogares, sus familias, sus conciudadanos, su país, su independencia. Por nuestra parte, Estados Unidos ha demostrado que apoyará a Ucrania todo el tiempo que sea necesario”.

Y volvió a mencionar el apoyo que Biden ofreció a Ucrania: “Con ese fin, el presidente anunció hoy que se proporcionarán casi $ 3 mil millones en armas y equipos a través de la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania, lo que permitirá a Ucrania adquirir lo que necesita para defenderse a largo plazo”, acotó. “Estados Unidos ha apoyado al pueblo ucraniano durante 31 años y continuaremos apoyándolos firmemente mientras defienden su libertad. Nuestro apoyo a Ucrania es inquebrantable”. Ukraine’s Independence Day is a reminder of what Ukraine is fighting for: to protect their homes, their families, their fellow citizens, their country – their independence. The United States will stand with Ukraine for as long as it takes.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 24, 2022

“Hemos aguantado seis meses”, Zelensky

Autoridades indicaron que incluirán dinero para los pequeños drones Puma lanzados a mano, los drones de vigilancia Scan Eagle de mayor resistencia que se lanzan con catapulta y por primera vez el sistema de drones británico Vampire que se puede lanzar desde barcos.



Volodimir Zelensky aprovechó la ocasión para mandar un emotivo mensaje: “Hemos aguantado seis meses. Es difícil para nosotros, pero apretamos los puños luchando por nuestro destino. Cada nuevo día es una nueva razón para no rendirse. Porque, habiendo pasado, por tanto, no podemos no llegar al final. ¿Cuál es el objetivo de la guerra para nosotros? Antes decíamos: la paz. Ahora decimos: la victoria. No buscaremos un entendimiento con los terroristas”, dijo el presidente ucraniano a través de un video grabado en las calles de Kiev.



Y aclaró que ahora le queda claro que: “seis meses hemos cambiado la historia, el mundo y nos hemos cambiado a nosotros mismos. Ahora sabemos con certeza quién es realmente nuestro hermano y amigo, y quién no es ni siquiera un conocido”. The history of Ukraine's independence is quite dramatic and inspiring. Ukrainian nation was fighting for centuries and continues to do so since Feb 24. Devotion, bravery, freedom. Our land – our independence. Brief historic update by @United24media: https://t.co/l66r5QYI6B. pic.twitter.com/W68zn4wvtB— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2022