Agenda de eventos: diversión de fin de semana

Feria del libro

La edición 2022 de LeáLA, la feria del libro en español en Los Angeles, contará con la presencia de más de 40 personalidades del mundo de las letras en español, entre ellas Ismael Cala, José Ruiz, Bernardo Esquinca, Benito Taibo, Verónica Murguía y Xavier Velasco. Tendrá lugar en la LA Plaza de la Cultura y las Artes (501 N. Main St., Los Angeles), y además de simposios, talleres y firma de libros, contará con actividades para toda la familia. De hoy jueves al domingo de 9 am a 6 pm. Entrada gratuita. Informes lea-la.com.

Foto: Cortesía

Nueva exhibición

“(Re)Inventing the Americas: Repeat. Erase, Construct” es una exhibición que comenzó esta semana en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) y que analiza la creación de las mitologías que surgieron durante la conquista y la exploración del continente, y revela la influencia que esos mitos y visiones utópicas han tenido en la definición de las Américas. Con cronistas europeos, ilustradores e impresiones de los siglos 16 al 19. Termina el 8 de enero. Entrada gratis. Horarios e informes getty.edu.

Foto: museo Getty

Autos monstruosos

Una de las experiencias que más adrenalina generan en las familias, el Monster Jam, celebra su 30 aniversario este año, y lo hace con su regreso al centro de Los Angeles. Los autos monumentales, cuyo show consiste en hacer suertes y piruetas sobre vehículos con neumáticos gigantes, ofrecerá una serie de shows en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). Entre los conductores que competirán en velocidad y habilidades están Karla Blood, Elvis Lainez y Tyler Menninga. Viernes 7:30; sábado y domingo 1 y 7 pm. Boletos desde $25. Informes axs.com.

Foto: Cortesía

Semana de princesas

Toda esta semana Disneyland (1313 S. Harbor Blvd., Anaheim) celebrará a las princesas del parque temático durante el regreso de la Semana mundial de las princesas. El evento destaca el impacto de las princesas, la valentía y la bondad que inspiran entre sus fans alrededor del mundo. Este año hará su debut oficial como princesa de Disney, Kumandran, guerrera raya de la cinta animada Raya and the Last Dragon. Termina el sábado. Incluido con el boleto de entrada al parque. Boletos desde $104. Informes disneyland.disney.go.com.

Foto: Disney

Festival guatemalteco

El Festival Chapin, en su sexta edición, regresa a la ciudad para ofrecer un evento que celebrará a la cultura e historia guatemalteca por medio del folclor, tradiciones, música, grupos folclóricos, artesanías y gastronomía chapina. Actuarán artistas como Los Tres Huitecos, Los Mamboteros, En la mira con k-riño, Tambor de La tribu y Marimba Alegría chapina. Tendrá lugar en el parque Lafayette (625 S. Lafayette Park Pl., Los Angeles). Sábado y domingo 10 am a 10 pm. Gratis. Informes festivalchapin.com.

Foto: Cortesía

Cine en el Getty

The Thief Collector, una cinta que narra la desaparición en 1985 de “Woman-Ochre”, una pintura de Kooning –luego de que fuera arrancada del marco en el University of Arizona Museum of Art–, se presentará en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). La obra fue encontrada 30 años después en una casa de Nuevo Mexico y el Getty la restauró. Domingo 2 pm. Gratis. Informes getty.edu.

Fiesta de quinceañera

Kikínceañera: Noche de orgullo es una celebración de la música latina queer de Los Angeles y de las comunidades drag. La fiesta –una versión queer de las típicas celebraciones de quinceañeras mexicanas– incluye actuaciones del Mariachi Arcoiris de Los Angeles, Neyva, Doris Anahí y artistas drag liderados por Valentina. Viernes 8 pm. Boletos $25 a $40. Informes theford.com.

Música mexicana

La Feria del condado de Orange llegó a su fin pero los shows musicales continúan por unas semanas más en las Toyota Summer Concert Series. Este fin de semana llegarán al escenario del Pacific Amphitheatre (100 Fair Dr., Costa Mesa) dos de los grandes exponentes de la música mexicana, Ramón Ayala y el Conjunto Primavera, que interpretarán algunos de sus más conocidos éxitos. Domingo 7:30 pm. Boletos $40 a $80. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Diana Ross en el Bowl

Una de las más grandes artistas de todos los tiempos, Diana Ross, regresa con éxitos como “I’m Coming Out”, “Ain’t No Mountain High Enough” y “Stop in the Name of Love” al Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), donde tendrá como invitado a Joshua Henry. Viernes y sábado 8 pm. Boletos $23 a $95. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Archivo

Rogue One en El Capitán

La cinta de Star Wars Rogue One: A Star Wars Story, en la que un grupo de rebeldes se unen para robar la Death Star, la última arma del Galactic Empire, llegará a la sala más emblemática del Paseo de la Fama de Hollywood, el teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles). Del viernes al 5 de septiembre. Todos los días a las 10 am, 1:30, 5 y 8:30pm. Boletos $12. Informes elcapitantickets.com.