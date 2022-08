La Gratts Primary School da prioridad a la salud mental de sus estudiantes

Si hay algo a lo que la Gratts Primary School (Escuela Primaria Gratts) le da prioridad, es a la salud mental de sus estudiantes ya que los resultados se observan en un mayor aprendizaje.

“Queremos asegurarnos que tengan lo básico, y todo comienza con la salud mental”, dijo en una entrevista con La Opinión, la maestra Lorena Rodríguez, directora de la Gratts Primary School desde hace cinco años.

Lo que es más, enfatizó que a la salud mental se le da preferencia en las tres escuelas de Para Los Niños, la Gratts Primary School, la Charter Elementary School y la Charter Middle School.

La Gratts Primary School ubicada en el centro de Los Ángeles es para niños de 4 a 7 años, del kinder transicional al segundo grado. En la actualidad tiene 165 alumnos, mayormente latinos y afroamericanos.

“Una de las razones por las que me vine a trabajar Para Los Niños, es porque hay un enfoque en la salud mental de los niños, los maestros y las familias. Si apoyamos la salud mental podemos tener más beneficios cuando aprendemos y estudiamos”.

Ahondó diciendo que cuando proporcionan ese apoyo, ya sea que los menores hayan sufrido un trauma por mucho tiempo o sea algo pasajero, los siguientes años son más beneficiosos para esos niños.

Los niños encuentran en la escuela Charter Primary School, los apoyos que necesitan para su educación temprana. (Cortesía)

Precisó que la meta fundamental es que los niños terminen el segundo grado, leyendo y escribiendo, “que aprendan a transferir los sonidos del lenguaje a la escritura”.

Sin embargo, mencionó que puede ser que un alumno no esté listo para aprender y tienen que apoyarlo, porque a veces les toma tiempo.

“Si no los apoyamos, no tiene caso nada de lo que estamos enseñando”.

¿Qué hace diferente a la Escuela Gratts de otros planteles escolares?

“He trabajado en diferentes momentos de liderazgo y en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y me di cuenta que hacía falta el acceso a la salud mental. La diferencia es que las escuelas de Para Los Niños da preferencia a la salud mental de los estudiantes; y de ahí partimos para educar académicamente”.

Pero también destacó que ofrecen salud mental a los maestros. “

Ser maestro tiene su impacto porque manejan las diferentes situaciones de cada alumnosy ellos también necesitan esa asistencia”.

La necesidad de salud mental se hizo más palpable cuando los niños regresaron a clases presenciales tras más de un año de aislamiento por la pandemia.

“El año pasado fue difícil. Había que restablecer las rutinas. Enseñar lo que es ser estudiante y estar presente aprendiendo. En el regreso a clases, los vimos muy cansados. Muchos para las 10 de la mañana ya estaban agotados y querían regresar a sus casas.

“También vimos que se incrementó el número de niños que no sabían comunicarse. Fue una época de mucho aprendizaje para mí como directora. Nunca me había tocado una situación así”.

Pero hizo ver que este año, los estudiantes han regresado contentos a la escuela.

“Se nota la diferencia. Han entrado más calmados. Siento que este año escolar va a ser mejor”.

La directora Rodríguez expone que el acceso a la salud mental con el que cuentan en sus escuelas hizo la diferencia ya que les permitió referir con terapistas a los estudiantes que necesitaban apoyo.

“Algo que tuvimos que implementar, después de la segunda semana del regreso a clases fue la creación de grupos de habilidades sociales, en los que las trabajadoras sociales y la especialista en la familias les ayudaban a aprender de nuevo como compartir, convivir, conversar y ser amigo”.

Dijo que debieron enseñar a los menores qué es apropiado cuando juegan con otros niños ya que por mucho tiempo no convivieron con otros.

“Hicimos tres series de talleres para dar estos apoyos de socialización; y sirvieron mucho a los alumnos”.

Además mencionó que tuvieron grupos de alumnos que ocupaban específicamente un terapista, y a quienes rápidamente se les canalizó para que recibieran la atención de salud mental que requerían con urgencia.

“También cuando detectamos a familias en necesidad, las apoyamos con un voucher de vivienda, comida o con el acceso a salud mental”.

Relató que el año pasado, recibieron en la escuela Gratts a un alumno recién llegado de Centroamérica, a quien le estaba costando adaptarse a clases, porque por muchos años estuvo separado de su mamá.

“En su país, si no quería, no iba a la escuela, y no pasaba nada. Era un niño de primer grado. No quería estar en los salones, estaba muy enojado y con mucha razón. Estaba ingresando a un nuevo mundo con muchas expectativas. Tenía que conocer a su mamá de nuevo. Era mucho para este alumno”.

La directora Rodríguez recordó que le consiguieron un terapista; y la mamá estuvo muy dispuesta a colaborar.

“Ahora vemos a ese niño completamente diferente. Está contento y feliz. Si no hubiera tenido acceso a esos recursos de salud mental, no hubiera mejorado tan rápido”.

Subrayó que las terapistas que atienden a los estudiantes, tienen todas las credenciales para apoyarlos, y no se les cobra nada.

¿Cuáles son los beneficios que los padres pueden tener en las escuelas Para Los Niños?

“Mi hija va a cumplir 15 años. Si hubiera estado pequeña, cuando yo inicié en esta escuela, la habría inscrito aquí porque el personal está más que 100% comprometido con las familias y la comunidad”.

Y explicó que cuando hay una escuela como la Gratts que ofrece la educación del kinder transicional al segundo grado, no tienen que lidiar con problemas de alumnos de otros grados.

“Nos concentramos en nuestros alumnos; y contamos con los servicios apropiados cuando los alumnos y familias los necesitan”.

Lo más importante, aseguró, es que el alumno cuenta con un espacio para florecer en edades tempranas, y un ambiente en el que puede ser líder e independiente.

Comentó que a veces tienen que trabajar con los papás para que suelten a los alumnos y les permitan ser independientes.

Pero con el equipo y los recursos de que disponen en la escuela Gratts, cuando se gradúan y se van a otra escuela, los alumnos tienen opciones de lo que quieren hacer cuando sean más grandes.

En conclusión, hizo notar que la Gratts Public School se enfoca en la educación temprana, lo cual ayuda mucho a alumnos y padres, y aporta los pilares fundamentales en la formación del menor.

“Muchas veces me dicen los padres de familia, Miss Rodríguez con ganas de que se puedan quedar otro año aquí mi hijo, porque ustedes se enfocan en apoyar a nuestros hijos para que crezca de acuerdo a su edad y como debe ser”.