¡Lo hizo de nuevo! Keanu Reeves conmueve al asistir a boda de un fan y les hizo el día

Una vez más Keanu Reeves acaparó los reflectores por una acción a la que ya nos tiene acostumbrados: su generosidad y sencillez. En esta ocasión una pareja de fans decidió unirse en matrimonio en Reino Unido, pero este será un evento que el mundo entero recordara para siempre por la llegada de un gran invitado, pues el protagonista de “Lake House” asistió de manera sorpresiva luego de recibir una invitación casual del novio al encontrarse en un bar.

Reeves destaca como uno de los actores más talentosos de Hollywood con una impactante trayectoria en el cine, aunque también ocupa un lugar especial en el corazón del público por su humildad y los actos de generosidad que ha tenido en más de una ocasión con sus fans, como el más reciente en una boda.

El pasado fin de semana James y Nikki Roadnight llegaron al altar luego de dos años juntos, sin embargo, la celebración dio un giro inesperado cuando descubrieron que Keanu Reeves se hospedaba en el mismo hotel en el que realizaban la boda y fue el novio quien se lo encontró en el área del bar, por lo que no dudó en invitarlo.

Aunque pensaban que no asistiría un miembro del personal del hotel se acercó a la novia para informarle que un “invitado muy especial” estaba afuera y quería hablar con ella. Sorprendida habló un poco con el actor, quien también se tomó algunas fotos con los invitados y platicó con ellos.

“Fue muy amable y dijo que lo haría más tarde. No sabíamos si lo haría o no, pero fue genial que mi esposo hubiera hablado con él. Todo fue muy emocionante, lo fui a saludar y presentarme. Le ofrecí un trago, pero él lo rechazó y dijo que acababa de tener un vuelo largo, así que no se quedaría mucho tiempo, pero fue muy amable y amistoso y nos felicitó por nuestra boda”, recordó la novia en entrevista para Newsweek.

Esta no es la primera vez que la estrella de “Matrix” da muestra de amabilidad, pues también se ha ganado el reconocimiento de los internautas debido a que algunos de sus actos se han hecho virales. Como aquel en el que cedió su asiento en el Metro a una mujer que cargaba una pesada bolsa, algo que llamó la atención por su caballerosidad y porque se trasladó en en transporte público pese a los millones que posee.

