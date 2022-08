Lorenzo Córdova no sabe que el pueblo mexicano ya no le tiene confianza

En una entrevista con La Opinión, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, dijo que su prioridad antes de dejar su función en abril de 2023 es “mantener la confianza en la institución porque se ha ganado día a día y se puede perder muy fácil”.

Inmediatamente me pregunté, ¿cuál confianza?

En realidad no se ha dado cuenta que millones de mexicanos no confían en los titulares del INE, particularmente en Córdova y el consejero Ciro Murayama, para conducir unas elecciones limpias y transparentes; por lo menos no desde el 2006, cuando el entonces IFE (ahora INE desde el 2014) declaró vencedor al candidato del PAN, Felipe Calderón, en unas elecciones marcadas por las irregularidades en el conteo de las boletas y por las protestas registradas durante la jornada electoral.

Referente a esa elección, el documental “Fraude: México 2006” muestra que el cuñado de Felipe Calderón había sido contratado para operar la base de datos del conteo de los votos de dicho proceso electoral.

“Haiga sido como haiga sido”, contestó Calderón a una televisora al cuestionar su “triunfo”. El entonces candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) siempre mantuvo que hubo fraude e irregularidades, tanto en el período de campaña como en la elección de 2006. Intelectuales de peso como Lorenzo Meyer y Carlos Monsiváis siempre criticaron la claridad del proceso.

Debido al margen tan pequeño entre Calderón y López Obrador en la elección, simpatizantes del PRD —partido en el que militaba en ese tiempo el actual presidente— pidieron un conteo “voto por voto, casilla por casilla”, pero el tribunal electoral dijo que era improcedente la exigencia, mientras el IFE validó a Calderón como ganador. Enseguida el nuevo Presidente proclamó una ‘Guerra contra el narco’ que no se ha podido detener y ha dejado cientos de miles de muertos y desaparecidos en la nación.

Ya en 2018, Roberto Madrazo, el candidato del PRI en 2006, declaró que en las elecciones de ese año, López Obrador era el candidato que iba ganando en sus actas electorales. Subrayó que si el IFE hubiera hecho el conteo solicitado, seguramente AMLO habría ganado.

En las elecciones de 2012, la Comisión de Investigación MONEX, conformada por la Cámara de Diputados, había demostrado que en aquel entonces el candidato Enrique Peña Nieto (EPN) había rebasado el tope de gastos de campaña por 14 veces, pero el IFE pareció no haberse enterado.

Años después, el Instituto Nacional Electoral descubrió una nueva empresa que de forma ilegal entregó mil cuatrocientos millones de pesos a la campaña de EPN durante el proceso electoral de 2012, pero no fueron reportados. En ese momento, el INE simplemente sancionó al PRI por no reportar 16 millones de pesos. Esto no incluye una acusación de Emilio Lozoya contra Luis Videgaray y EPN por la canalización ilegal de mil millones de pesos de la compañía Odebrecht, otro acto ilegal, pero del que el INE pareció pasar de noche.

En las elecciones de 2018, la tercera vez que se postulaba AMLO, aunque hubo intentos de fraude, la gran cantidad de votantes que salieron a participar y la no participación de EPN en un intento de fraude para que un candidato del PRI o del PAN se llevara el triunfo, fueron dos de los elementos que se mencionan y por los que el INE no pudo hacer nada para evitar que López Obrador llegara a Palacio Nacional.

No fue así en el Estado de México en 2018, donde la candidata Delfina Gómez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibió un apoyo de 2-1 sobre el contrincante más fuerte, pero finalmente le dieron el triunfo a Alfredo Del Mazo, del PRI.

El analista Alfredo Jalife-Rahme ha llamado a Córdova enemigo de la democracia por haber boicoteado la pasada consulta popular del 2021, donde prácticamente no hizo nada para animar a la gente a votar, y colocó menos casillas de las que se utilizan en una elección general, motivo por el que mucha gente no pudo ejercer su voto.

Otro de los hechos recientes que señalan al INE como poco confiable fue la eliminación de 49 candidatos de Morena por irregularidades en sus gastos de campaña, mientras que a Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano en Monterrey, lo dejó seguir hasta ganar, y simplemente lo multó por haber recibido donaciones millonarias en forma ilegal.

Por si fuera poco, el INE se negó a bajarse el sueldo como lo establece la Constitución: que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de México; Córdova y decenas de consejeros ganan mucho más que el Presidente, algunos hasta tres veces más.

Por otro lado, en los últimos meses ha incurrido en multas y penalidades a periodistas y comunicadores que critican a la oposición de la actual administración. Uno de los casos fue el del periodista Miguel Arzate, quien en diciembre de 2020 le preguntó al presidente en una mañanera sobre la unión de los tres partidos PRI, PAN, PRD; el PRD se quejó y el INE investigó al comunicador, al grado de pedirle al Servicio de Administración Tributaria (SAT) su información fiscal para ver si recibía dinero de algún partido por hacer preguntas.

En situaciones similares, pero que caen en el acoso, la periodista Alina Duarte, con inclinación a la 4T, informó en sus redes sociales que en varias ocasiones personal del INE ha ido a su casa a cuestionarla sobre lo que publica en sus redes sociales.

Mientras que Erick Gutiérrez, director de SinLinea.mx, está siendo acusado de “violencia de género” por simplemente responder a un tuit de la diputada de Morena, Andrea Chávez, misma que contestaba a un tuit de una diputada del PRD.

De acuerdo con Gutiérrez, la diputada del PRD publicó en sus redes que el Fondo de Cultura Económica (FCE) no debe dedicarse a promover la lectura. Gutiérrez responde a Chávez en referencia al tuit de la diputada del PRD que: “les aterra tener a un pueblo culto e informado”. Por esta razón tiene que pagar multas, tomar clases y está siendo obligado a disculparse durante 15 días públicamente en sus redes con un texto que el mismo INE redactará. Además, Gutiérrez se tendrá que registrar por tres años en un padrón de personas encontradas culpables de violencia de género.

Por si no es suficiente, esta semana el consejero Córdova apareció en unos textos con Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), presidente del PRI, donde intercambia favores políticos con el cuestionado líder priista, acusado de enriquecimiento ilícito por la fiscalía de Campeche.

Con todas esas situaciones y controversias en las que ha estado involucrado el consejero del INE, y hay más, el decir que su prioridad en este último año es “buscar mantener la confianza de la institución” es de burla para los mexicanos que buscan una verdadera democracia y no que se siga perpetuando el sistema electoral instalado por el régimen neoliberal hasta 2018.

Este jueves, Córdova dictará la conferencia magistral “México está donde tú estás: la creciente importancia del voto de los mexicanos en el extranjero”, para dar inicio a a una edición más de LéaLa, Feria del Libro en Español y Festival Literario en Los Ángeles.

Agustín Durán es editor de la sección de Locales de La Opinión, de Los Ángeles. @agustinduranLA – agustin.duran@laopinion.com