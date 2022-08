Por qué el suavizante es malo para la ropa y cómo reemplazarlo

Consumer Reports te aconseja qué hacer para que tu ropa esté suave y tenga un rico aroma, sin ningún residuo desagradable

By Angela Lashbrook

Cuando entrevistamos a Rich Handel, jefe de proyectos de pruebas en Consumer Reports y especializado en lavado de ropa, sobre las cosas que nunca haría como experto en lavandería, su consejo número uno fue deshacerse del suavizante. “No sólo puede irritar la piel sensible, sino que también puede dejar una capa de residuos en la ropa y reducir la absorción de las toallas”, dijo.

Los suavizantes funcionan depositando una capa de compuestos químicos cargados eléctricamente sobre el tejido. Esta capa hace que las fibras de la ropa se esponjen, lo que permite que la tela se sienta más suave y agradable para la piel. Los suavizantes también neutralizan la carga eléctrica, que es lo que hace que tu ropa te dé una descarga o se pegue. Pero esto tiene un costo: el suavizante puede reducir la resistencia a las llamas en la ropa de dormir de los niños, y sus residuos acumulados en la lavadora pueden crear un entorno propicio para la aparición de moho. Incluso puede disminuir la capacidad de absorción de la ropa de deporte.

Nuestros lectores quieren saber cómo pueden igualar los efectos del suavizante sin tener que recurrir a él. Conseguir que la ropa quede suave, sin estática y que huela bien es posible sin utilizar el suavizante líquido. Esto es lo que deberías usar en su lugar.

¿Cómo puedes hacer que tu ropa huela bien?

En lugar de perfumar tu ropa con suavizante, considera un detergente perfumado para la ropa. A Perry Santanachote, una escritora de Consumer Reports que es muy exigente con sus productos perfumados para el hogar, le gusta el detergente líquido para ropa All Baby (Walmart, Amazon) por su fragancia. “Me recuerda a los tiempos en que [mis sobrinos] eran de lo más adorables. Es muy nostálgico”.

A Mary Beth Quirk, editora de compras de CR, le encanta Persil y dice que hace un tiempo la gente le ha comentado que su ropa huele bien. “Una vez le di a mi amiga un cubrebocas de tela recién lavado y dijo: ‘Oh, vaya, ¿cuál es este detergente? Esto huele muy bien’”, cuenta. “Y si algo está sobre tu cara y no lo sientes demasiado perfumado, es una buena señal, ¿no?”. Giselle Medina, pasante en CR, está de acuerdo. “No me parece que el aroma sea muy fuerte y tiene un olor agradable y fresco”.

Si te preocupa el olor de tu ropa de deporte sintética o sudada y maloliente por el verano, hay algunas cosas que puedes hacer para mantener tu equipo de gimnasio fresco. Guarda la ropa más transpirada y con mal olor lejos del resto de la ropa en el cesto, y lávala por separado, para evitar que el olor se transfiera y se incremente. Lava la ropa al revés, que es donde se acumula gran parte del olor.

El moho de la lavadora puede ser la causa de que la ropa blanca retenga el olor después del lavado, pero sustituirlo por suavizante no te ayudará. Usar demasiado detergente y, sí, suavizante puede provocar que estos se acumulen en tu lavadora y dejen un residuo que puede causar la aparición de moho, desencadenando así un problema que podrías verte obligado a arreglar con aún más detergente y suavizante perfumado. Los pañuelos desechables que se quedan en los bolsillos, las pelusas y otros materiales orgánicos también pueden hacer que salga moho en la lavadora. Limpiar los bolsillos antes de lavar la ropa y usar la mínima cantidad de detergente necesaria, puede reducir la acumulación de olores.

Pero no caigas en los consejos en los que se recomienda desodorizar la lavadora con vinagre. El vinagre puede dañar las mangueras de goma y las juntas de tu lavadora e incluso provocar fugas. Las lavadoras de carga frontal son particularmente vulnerables. Sacar la ropa de la lavadora inmediatamente te ayudará a evitar que crezca el moho en la máquina, que es un factor importante que contribuye a los malos olores de las mismas.

Persil ProClean Stain Fighter

¿Cómo puedes evitar la estática en tu ropa?

Si la estática te preocupa, puedes usar ocasionalmente una hoja para secadora. Contienen productos químicos que se funden a altas temperaturas y se transfieren a tu ropa. Este residuo hace que tus prendas se vuelvan resbaladizas, por lo que se sienten suaves para quienes las usan. Eso puede también disminuir la estática. Pero este residuo no sólo queda en la ropa, sino que también se acumula en tu secadora. Por ello, Rich aconseja no confiar en estas toallitas. “Las hojas para secadora pueden ser mejores que el suavizante líquido, pero pueden dejar un residuo en el sensor de humedad de la secadora que reduce su eficacia”, dice.

En lugar de una hoja para secadora o de suavizante, puedes probar con un trozo de papel de aluminio comprimido en forma de bola. Toma un trozo de papel de aluminio de entre 3 y 4 pies, estrújalo hasta formar una bola lisa sin bordes duros (para que no se enganche en la ropa) y mételo en la secadora con las prendas. El aluminio se supone que descarga la acumulación de estática y ayuda a evitar que la ropa se pegue.

Si todo lo demás falla, Rich recomienda colgar la ropa para que se seque. Es fácil, ecológico y no causa estática.

¿Cómo lograr que tu ropa quede más suave?

Si tu ropa sale de la lavadora un poco crujiente o acartonada, el problema podría ser el agua dura. El agua dura tiene una gran cantidad de calcio y magnesio disueltos, que pueden depositarse en la ropa durante el lavado. “La solución ideal es instalar un sistema de descalcificación en el suministro de agua. Eso debería ayudar con la suavidad”, dice Rich.

Si eso no es una opción, Rich dice que puedes probar con bolas de lana para secadora. Son reutilizables y se supone que son alternativas económicas que suavizan la ropa al golpearla ligeramente en la secadora, lo que elimina cualquier rigidez o bulto. También puedes usarlas para secar las almohadas, ya que las bolas desarman los posibles bultos del relleno. Después de uno o dos años de uso regular, la bola de lana de la secadora puede volverse áspera y dura, y entonces sabrás que ha llegado el momento de remplazarla. Sólo un aviso: No hemos comprobado la eficacia de las bolas de lana para secadoras.

