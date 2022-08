Así luce Loreto Peralta a una década de su protagónico en “No se aceptan devoluciones”

Loreto Peralta, actriz conocida por su debut en el cine con la cinta “No se aceptan devoluciones”, celebró su cumpleaños número 18 recientemente, y el festejo quedó documentado por medio de sus redes sociales.

Las imágenes no tardaron en causar furor entre el público debido al gran cambio que ha tenido a través de los años tras su aparición en pantalla junto a Eugenio Derbez. Y es que recordemos que Loreto Peralta sumó su talento al del comediante mexicano para la famosa historia cuando tenía tan solo 8 años de edad.

En ese entonces, la pequeña derritió el corazón del público con su carisma y tierna apariencia que la catapultó a trabajar en otros proyectos además de “No se aceptan devoluciones”.

Tal es el caso de populares series de Netflix, como lo son “La Casa de las Flores” y “Guerra de Vecinos”. En cuanto al cine, bajo su manga cuenta con proyectos como “La Sirenita”, “Guerra de Likes” y “Las Pecas del Mundo”.

Además de su carrera como actriz, Loreto Peralta se colocado como toda una musa de diversas casas de moda latinoamericas, como por ejemplo: Raquel Orozco y Pink Magnolia, por mencionar algunos. View this post on Instagram A post shared by LP (@loretoperalta)

Además ha logrado amasar una gran cantidad de seguidores en Instagram que ronda los 3 millones de usuarios. Allí, sus fanáticos siguen cada paso que da a nivel profesional y personal, pues comparte una que otra postal de su vida privada.

Te puede interesar:

• Loreto Peralta impacta con su belleza en la playa

• Loreto Peralta, la niña de ‘No Se Aceptan Devoluciones’, y su belleza conquistan Instagram

• Netflix anuncia seis nuevas producciones filmadas en México