La policía de Houston busca a violento asaltante de camiones de comida

Rolando Hernández, propietario del camión de comida “El de la barbacoa”, denunció ante las autoridades que el 18 de agosto, el personal que atiende su negocio en North Freeway y W. Gulf Bank, fue violentamente asaltado por un individuo quien portaba una escopeta para amedrentar a sus víctimas.

Minutos antes de que culminara su jornada laboral, un hombre de entre 18 y 25 años ingresó al vehículo y amenazando con disparar exigió la entrega de todo el dinero que habían ganado a lo cual accedieron los trabajadores para evitar poner en riesgo su integridad.

Acto seguido, el delincuente se retiró rápidamente sin que nadie se atreviera a seguirlo. Sin embargo, el incidente quedó registrado en una cámara de seguridad colocada al interior del camión.

De esta manera, el propietario del negocio afectado optó por difundir en redes sociales el video donde se puede identificar plenamente al asaltante, pues no traía nada que le cubriera el rostro.

El objetivo era denunciar al malandro y descubrir si alguna persona sabía dónde podría ubicarse para que la policía lo detuviera.

Al paso de las horas, Rolando Hernández descubrió que no era el único afectado por el violento asaltante, pues al menos otros 12 dueños de negocios similares también habían sido asaltados por el mismo sujeto y por lo tanto exige su captura.

“Realmente no se trata del dinero. Es solo que esa persona venga aquí y me robe, sabiendo que también está robando en otros lugares, pues es difícil de aceptar. Mis empleados no quieren trabajar porque tienen miedo”, señaló.

Bajo este planteamiento, las autoridades han redoblado esfuerzos para recabar información que lleven a la captura del malhechor por quien ya hasta se ofrece una recompensa de $5.000 dólares para quien brinde información.

Así que, en caso de tener algún un dato sobre el delincuente puede llamar a Crime Stoppers al 713-222-TIPS (8477).

La policía cree que el sospechoso es responsable de los robos de camiones de comida en los siguientes lugares y fechas:

9 de agosto – 2800 West Mount Houston Road

10 de agosto – 8610 Irvington Boulevard

10 de agosto – 8430 Fulton Street

10 de agosto – 8930 North Freeway

11 de agosto – 7712 West Little York

12 de agosto – 4109 Cedar Hill Lane

13 de agosto – 609 West Gulf Bank Road

15 de agosto – 2800 West Mount Houston Road

17 de agosto – 522 East Little York Road

17 de agosto – 9550 Airline Drive

19 de agosto – 8930 North Freeway

21 de agosto – 10798 Shady Lane

