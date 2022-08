Ezra Miller se disculpa con Warner Bros. por atraer la atención negativa hacia la cinta “The Flash”

El actor Ezra Miller se ha reunido con ejecutivos de la compañía Warner Bros. en Burbank, California para, entre otras cosas, disculparse por atraer una atención negativa al filme “The Flash”, informó The Hollywood Reporter.

Durante el encuentro -que según el medio incluyó al agente de Miller en CAA, Scott Metzger, y a los ejecutivos de los estudios, Michael De Luca y Pamela Abdy-, Ezra, de 29 años, también reafirmó su compromiso con la franquicia. La reunión se produjo después de que él emitiera una disculpa por su reciente comportamiento, señalando que se ha sometido a un tratamiento por sus problemas de salud mental.

“Después de haber pasado por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que tengo complejos problemas de salud mental y he comenzado un tratamiento”, escribió Miller en un comunicado compartido por la revista People. “Quiero ofrecer disculpas a todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado”, añadió. “Estoy comprometido a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”.

El actor ha protagonizado una serie de escándalos desde 2020 que incluye robos, acusaciones de acoso a adolescentes y menores y más. Por ello Warner Bros. ha enfrentado una serie de críticas por la decisión de seguir adelante con el estreno de “The Flash”, con Miller al frente y a pesar de las continuas controversias. Ezra interpretó al personaje también en las cintas “Batman v Superman: Dawn of justice” (2016), “Suicide squad” (2016) y “League of justice” (2017).

Además de ese personaje Miller ha protagonizado otra importante saga de Warner Bros., interpretando a Credence Barebone en el spin-off de ‘Harry Potter’, “Fantastic beasts and where to find them” (2016), así como en sus dos secuelas, “The crimes of Grindelwald” (2018) y “Secrets of Dumbledore” (2022). El estreno de “The Flash” está previsto para el 23 de junio de 2023.

