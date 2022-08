Selección de México presenta playera especial inspirada en el portero leyenda Jorge Campos

Gracias a las redes sociales, México y el mundo conocieron una nueva playera inspirada en la leyenda de los tres postes nacida en el país azteca, Jorge Campos, siendo así un gran gesto para seguir dándole más homenajes al guardameta mexicano considerado como uno de los mejores dentro de la Concacaf, dejando de lado a otros grandes como Guillermo ‘Memo’ Ochoa y a Keylor Navas.

Con la diferencia de marcas, antes Umbro y ahora Adidas, se presentó la camiseta con una gran variedad de colores que sin duda alguna hacen que todos los guardametas que utilicen dicha playera se destaquen al caminar o dentro del terreno de juego.

La Camiseta fue nombrada como “México Icon Goalkeeper Jersey” por la empresa deportiva que tiene a grandes selecciones bajo su ala. Además, la camiseta alternativa para el arquero cuenta con bordes morados en el cuello y al final de las magas.

En el resto de la tela, la playera se presenta con diferentes tonalidades de colores, siendo el morado, rosado, verde y azul los que más resaltan de la camiseta que también cuentan con el logo de la selección mexicana de fútbol en el centro. Aunado a esto, también posee el sello Adidas sobre el logo de El Tri, algo que no nos debe extrañar.

EL INMORTAL 🤩



Adidas sacó una edición especial para el jersey alternativo de portero de la Selección Mexicana.



El diseño está inspirado en Jorge Campos y la prenda fue nombrada “Mexico Icon Goalkeeper Jersey”.https://t.co/nXrZzPvP4T pic.twitter.com/i1wQHrrDH9— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 29, 2022

Junto con la camiseta alternativa, Adidas también dio a conocer la segunda equipación de la selección azteca, la cual tiene como base el color blanco y tonalidades en vinotinto en las características tres líneas de la marca. Además, el jersey representa las raíces indígenas de México con los íconos culturales nacionales, como el Malinalli, la hierba que florece, la hierba que sube al cosmos y con la raíz conecta al inframundo. View this post on Instagram A post shared by adidas México (@adidasmx)

