Yordi Rosado confiesa que ha estado en entrevista que lo han dejado no tan bien emocionalmente

Yordi Rosado ha logrado que semana a semana miles de mexicanos estén pendientes a su canal de YouTube pues cada domingo presenta una nueva entrevista con un invitado diferente, cantantes, actores, escritores y todo tipo de artista han pasado por su programa.

Este sábado 28 de agosto decidió compartir un programa especial en el que celebraba haber concretado y compartido 100 entrevistas y tres millones de suscriptores en su canal de YouTube. En esta episodio titulado ‘La entrevista, los secretos revelados’, Yordi recordó algunas anécdotas y todo el flujo de trabajo que hay detrás de cada capitulo.

Entre las preguntas que se le hicieron al conductor de programas mexicanos hubo una que llamó la atención a la audiencia: “¿Has estado mentalmente afectado en alguna entrevista?”, se le cuestionó a Yordi.

A lo largo de varios años, Yordi Rosado se ha caracterizado por la grandiosa forma en la que entrevista a sus invitados pero por primera vez en su programa habló sobre su situación emocional durante el trabajo.

“Si ha habido entrevistas en las que yo emocionalmente no he estado bien, varias. Te puedo decir dos entrevistas en las que yo no estaba pasando un buen momento: La de Julio Cesar Chávez y la de Michel Biel, las dos entrevistas estaba yo con problemas personales, emocionales, muy complicados”, recuerda Yordi.

También recuerda que durante aquellas entrevistas hubo momentos en los que se distraía a mitad de una entrevista por los problemas que tenía en mente: “De hecho por momentos estaba yo haciendo la entrevista y me iba porque estaba preocupado por alguna cosa personal”, añadió.

Yordi reconoce que en ese momento tenía que hacer a un lado sus sentimientos pues sabía que eran entrevistas que solo se le podrían presentar en una ocasión.