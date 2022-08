El Kikín Fonseca confesó que se le plantó a Hugo Sánchez y se enfrentó a Francisco Palencia en la final del Clausura 2004

La final del Torneo Clausura 2004 de la primera división mexicana fue excitante y de mucha tensión. Los Pumas de la UNAM llegaban a la magna cita arrastrando una sequía de 13 años sin ganar un trofeo y al frente se encontraban a unas Chivas de Guadalajara en su mejor momento y practicando un buen fútbol.

En ese contexto destacaba el goleador de los universitarios, Francisco ‘Kikín’ Fonseca, que emergía como el héroe protagonista para saciar la sed de títulos de su club. Una lesión reciente y el constante dolor no le impidieron convencer al entrenador Hugo Sánchez que lo alineara para el importante duelo.

Casi dos décadas después de ese día, el Kikín Fonseca conversó sobre lo ocurrido con Toño de Valdés en su canal de YouTube, principalmente cómo se le plantó a Sánchez para que lo dejara jugar ese partido a pesar que arrastraba el dolor de haber sido operado recientemente.

“Antes del partido allá en Guadalajara me cita Hugo Sánchez una noche antes y me dice ‘oye, Kikín, no vas a jugar mañana’ y le digo ‘no me jodas’ (…) le digo que sí: ‘sí tú vez que no estoy corriendo… me va a infiltrar el doctor, dame chance’. Jugué todo el partido con un dolor… pero me aguantaba”

Kikín Fonseca