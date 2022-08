Militar ruso se asila en Francia tras denunciar invasión a Ucrania

El exparacaidista ruso Pavel Filatiev se atrevió a denunciar la guerra en Ucrania y la corrupción en el ejército, pero pronto comprendió que lo único que podía esperar era la cárcel, por lo que decidió pedir asilo político en Francia, se informó el martes..

El exmilitar de 34 años que combatió dos meses en Ucrania, llegó el domingo a París vía Túnez. El martes por la tarde fue liberado y ahora se dispone a pedir el asilo político, dijo a la agencia AFP su abogada, Kamalia Mehtiyeva.

Su vida dio un vuelco cuando en agosto publicó en la red social rusa Vkontakte un relato de 141 páginas, después de haber servido en el 56º regimiento de tropas aerotransportadas con base en la península de Crimea.

“F*** you, putin!” – Pavel Filatyev, a former russian paratrooper, who publicly criticized the invasion in a 141-page testimony.

The fugitive reached Paris. In protest, he tore up his passport, military ID, and veteran's ID right in the airport.

Source: https://t.co/eEl7LZ7xfn pic.twitter.com/kIUsJoNeNR

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 29, 2022