Salva a amigo de su novia mientras le revisa el celular (VIDEO)

Revisar el celular de la pareja es quizá de una de las decisiones más difíciles y polémicas que pueden existir dentro de una relación, pues dicha acción trae siempre consecuencias.

Y es que un reciente caso donde la desconfianza o curiosidad de una mujer la llevó a revisar el teléfono móvil de su novio, se hizo viral en redes sociales.

En el video que sumó miles de reproducciones y muchas reacciones se observa el momento en que un grupo de amigos se encuentra comiendo en un restaurante cuando de pronto una chica le quita el celular a su pareja y lo comienza a revisar. Fue entonces que un amigo del novio lo salvó de una manera extraña.

El amigo del hombre salió en defensa, pues le arrebató el celular a la joven y lo tiró sobre un recipiente con agua, prefirió dañarlo antes que la novia se diera cuenta de lo que guardaba en el dispositivo móvil.

“Compa, me cayó un ángel del cielo, no tiene balas el fierro, ya todas se me acabaron…”, fue el mensaje con el que subieron el video a la plataforma china, el cual hace referencia a una canción de Grupo Marca Registrada con Junior H, en donde se habla de que ‘cacharon’ al hombre en algo negativo.

Los comentarios en la publicación fueron destacando que el sujeto en cuestión sí ocultaba algo en su celular, lo cual pudo ser una infidelidad. “Mejor señal para terminar con él no pudo haber!”, “amiga ahí no es, amigo ahí sí es jajajaja”, “lo que sea que haya sospechado la novia el amigo se lo confirmó, que bronca me dan las mentiras ojalá lo deje”, entre otros, escribieron.

