Inmigrante ecuatoriana crea una fiesta de sabores con sus mesas de dulces

Cuando Caro Rivera Plaza llegó a Los Ángeles hace tres años, pensó que su carrera como pastelera y repostera quedaría atrás, pero una de sus pasiones en la vida la alcanzó y la llevó a crear su propia marca de dulces bocaditos que ha ido creciendo paso a pasito.

“En marzo de 2020 comencé a hacer bocaditos para mis amigos y creé la marca Raymi Flavors. Raymi es una palabra que viene del lenguaje ancestral ecuatoriano, que quiere decir Fiesta. Así que Raymi Flavors, significa Fiesta de Sabores”.

Caro es una inmigrante ecuatoriana, graduada de la licenciatura de comunicación empresarial con especialidad en marketing en Ecuador. Llegó a Los Ángeles en marzo de 2020.

Caro Rivera Plaza muestra algunos de los pastelitos que hizo para el desfile ecuatoriano. (Araceli Martínez/La Opinión)

Fue su hija María Paz, quien en realidad años atrás, la impulsó indirectamente a incursionar en la repostería cuando vivían en Ecuador.

“Ella a los seis años, tuvo la idea de crear un emprendimiento de cupcakes, a la que llamamos Paz de Sal y Dulce. Imagínense ahora tiene 18 años, y el negocio cumplió 13 años”.

La niña inspirada en los libros de recetas de su abuela, fue toda una sensación en Ecuador, ya que ganó varios concursos de mini chefs a nivel a nacional, incluyendo el de Cup Cakes Lovers.

“También representó a Ecuador en un concurso de Nickelodeon junto a la chef Lorena García; y hay un capítulo de Food Hunters donde aparece ella”.

Toda esa actividad imparable de su pequeña hija, llevó a Caro a tomar cursos profesionales y a certificarse como pastelera y chocolatera para ayudarla.

“Mi casa en Ecuador se volvió una casa de chocolate. Toda la familia se metió a ayudar porque teníamos pedidos muy grandes de cupcakes”.

Los dulces bocadillos de Caro Rivera Plaza. (Cortesía)

Cuando Caro vino a Estados Unidos, pensó que la repostería había quedado atrás. Sin embargo, cuando en sus ratos libres preparaba bocaditos para sus amigos, ellos fascinados le comenzaron a pedir para sus reuniones y fiestas.

Así fue como esta inquieta inmigrante se metió a la cocina a preparar sus elaborados y deliciosos pastelitos.

“Mis bocaditos son preparados de acuerdo al tema del evento. Son únicos. No los van a encontrar en otra parte”.

Y detalla que son como pequeños shots de diversos postres y pasteles. “Por ejemplo, tenemos shots de pastel de tres leches, de cheese cake, queso y piña, tartaletas de fresa, mousse de amaretto.

Pero además, dice que ella aquí en Los Ángeles y su hija en Ecuador, le ponen su toque especial a cada pastelito y postre. “En el caso del pastel de tres leches, tenemos ocho sabores diferentes”.

Y también en su menú incluye bocaditos salados, como los mini ceviches, paté de atún y conchas de pollo y apio, entre otros.

Sin duda, dice que sus pastelitos son más caros que los que pueden comprar en un supermercado o en una panadería.

Los bocadillos de Caro Rivera Plaza llaman mucho la atención por su presentación y sabor. (Cortesía)

El ceviche ecuatoriano uno de los bocadillos más solicitados a Caro Rivera Plaza. (Cortesía)

“Los bocaditos que yo ofrezco son de alta repostería; y hemos crecido poco a poco, con las buenas referencias que nuestros clientes han pasado de boca en boca, y promoviéndonos en las redes sociales. Todas las fotos que ven en Instagram y Facebook son de eventos reales”.

Caro dice que ella quiere mandar el mensaje de que como inmigrantes podemos hacer muchas cosas a la vez para tener una variedad de fuentes de ingresos.

“Yo he sido conductora de transporte compartido, he trabajado en restaurantes, en proyectos de marketing, como productora de radio, ahora voy a estar de tiempo completo en comunicación el Consulado de Ecuador en Los Ángeles. Una bendición que no esperaba, pero cocinar es algo que me relaja mucho”.

Pero además, enfatiza, que tener tu propio emprendimiento conectado a su hija que está en Ecuador, la pone súper feliz.

“Cuando creo los bocaditos, es como si me transportara a un lugar feliz, me encantan que queden perfectos, el color y los detalles. Siempre les doy a los clientes más de lo que esperan. No solo entrego los bocaditos sino que armo las mesas de dulce para las fiestas, y las dejo decoradas, la gente se queda impactada cuando las ve”.

Precisa que lo que ella crea para los eventos es una mesa de dulces que usualmente la gente solo ve en hoteles y restaurantes.

Caro Rivera Plaza decidida a triunfar en Estados Unidos. (Cortesía)

Cocina Infantil

Caro tiene planeado ofrecer un taller de cocina infantil para Halloween el domingo 23 de octubre, de 3pm a 6 pm en el Club Ancon LA, localizado en el 15307 Crenshaw boulevard de la ciudad de Gardena, California.

“Vamos a realizar cuatro recetas diferentes para armar una cajita dulce de Halloween que incluye cupcakes rellenos de momia, galletas terroríficas de mantequilla, cupcake enterrado y popcake de araña”.

El costo será de $50 incluye ingredientes, recetas, materiales, una caja para llevarse las recetas listas y un certificado de participación.

“Todo lo que necesitan hacer es confirmar su cupo con Zelle al número 424-348-5352 con su nombre completo, lo antes posible”.

Agregó que todos los participantes tendrán la oportunidad de recibir un regalo especial enviado por la mini chef Paz del programa Food Hunters de Nickelodeon.

“Y por si no lo sabían. Todos los fondos recaudados serán para organizar varios agasajos navideños en Ecuador para los niños abandonados, así que los participantes aparte de aprender, serán parte de una gran obra”.