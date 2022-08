La NASA intentará el sábado un nuevo despegue del Artemis 1

La NASA intentará de nuevo el próximo sábado desde Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida, Estados Unidos, lanzar al espacio la misión no tripulada Artemis I con destino a la Luna, luego de suspender este lunes el despegue por un problema técnico, informaron los responsables del programa.

El despegue del Artemis 1 estaba previsto para el lunes por la mañana, pero se canceló porque una prueba para conseguir que uno de los cuatro motores RS-25 del cohete alcanzara la temperatura adecuada para el lanzamiento no tuvo éxito.

Mike Sarafin, gerente de la misión Artemis 1 en la NASA, anunció la fecha para el nuevo intento de lanzamiento -un paso clave en el programa estadounidense que pretende volver a llevar astronautas a la Luna- en una conferencia de prensa el martes.

We're now targeting Saturday, Sept. 3 for the launch of the #Artemis I flight test around the Moon. The two-hour launch window opens at 2:17 p.m. ET (18:17 UTC). pic.twitter.com/MxwdcKHGdd

— NASA (@NASA) August 30, 2022