Sicarios mataron a gente inocente durante narcobloqueos en Zacatecas

El pasado fin de semana los habitantes del estado de Zacatecas vivieron horas de terror, luego de que miembros del crimen organizado realizaran narcobloqueos en diversos puntos de la entidad, en donde incendiaron varios camiones y vehículos particulares.

Sobre estos hechos, el gobernador David Monreal Ávila señaló que se trató de una estrategia de los cárteles del narcotráfico para intimidar a la sociedad y generar pánico.

Asimismo, confirmó que sí hubo personas asesinadas durante esa ola de violencia, pues los criminales llevaban tres cuerpos que pretendían colgar en el municipio de Cuauhtémoc, pero que finalmente dejaron abandonados.

Lo que el mandatario estatal no especificó, es que al menos una de las víctimas era un civil que tuvo la mala suerte de toparse con los delincuentes mientras conducía su tráiler como normalmente lo hacía.

Así lo reveló el diario Excélsior al entrevistar a la esposa de Antonio Leos Martínez, el hombre de 53 años que murió durante los narcobloqueos en Zacatecas.

ARDE 🔫🔥🔥 #Zacatecas en la carretera federal 45 tramo #Fresnillo #calera Civiles armados despojaron al conductor de un trailer y bloquearon la carretera para luego incendiar el trailer pic.twitter.com/KkBGN4HDf0 — Reportero Ángel Martínez (🐤) (@JOSEANGELMART18) August 27, 2022

“Él salió de Calera rumbo a Chihuahua, y en el trayecto le dieron un balazo en su cara, el murió instantáneamente y se volteó su tráiler, el acababa de cargar ahí en Calera, Zacatecas”, explicó la mujer.

Tras este lamentable hecho, la familia de Antonio exige justicia. “No se vale lo que le hicieron, yo hablé con él muy temprano, a las 10:30 de la noche, después ya no supe, a veces si me decía que hay enfrentamientos, pero esa noche yo creo que ni él sabía que había enfrentamientos, sino no se hubiera ido”, recordó.

De esta manera, la mujer reveló que durante este tipo de bloqueos los criminales sí atentan contra la población, y muchas veces las víctimas son los chóferes de los camiones que intentan incendiar.

“Tengo a mis hijos que son choferes y andan en eso mismo y ellos no entienden. Dicen que no se llevan gente inocente, pero sí se llevan gente inocente, no nomás es enfrentamiento entre ellos, sino que también se llevan a otros por delante”, indicó.

