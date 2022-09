Mamá revela cómo murió su hijo frente a sus amigos cuando hacia un reto de TikTok

Blackout Challenge es un reto en TikTok que se ha convertido en una gran amenaza para los menores de edad, ya que llama a colocar algún objeto alrededor del cuello para, de esta forma, dejar de respirar por unos minutos. Una vez que se bloquea la respiración, el objetivo es grabarse cuando se pierde el conocimiento.

Un caso que ha consternado al mundo es la muerte de Leon Brown de 14 años, quien fue hallado sin vida dentro de la habitación de su hogar en Cumbernauld, Escocia, luego de haber participado en el desafío mortal.

Lauryn Keating, madre de la víctima, dejó claro que uno de sus objetivos de ahora en adelante es que ningún niño o niña muera por este ejercicio en la plataforma china, después de que un grupo de conocidos de Leon Brown lo replicó pero para Facetime.

“Había oído hablar de este desafío, por lo que le pasó a Archie. Pero no esperas que tu propio hijo lo haga. Por favor adviértales, estos desafíos en línea no valen sus vidas. No valen ‘Me gusta’ o lo que sea por lo que lo están haciendo”, expresó.

“Fui a TikTok y escribí palabras similares al “Desafío del apagón”. La cantidad de resultados de video que aparecieron es ridícula”, agregó la madre desecha por perder a su hijo.

Respecto a TikTok, la red social señaló: “Nuestro más sentido pésame para la familia de Leon Brown durante este momento increíblemente difícil. La seguridad de nuestra comunidad es nuestra prioridad y nos tomamos muy en serio cualquier reclamo sobre un desafío peligroso. El contenido de esta naturaleza está prohibido en nuestra plataforma y se eliminaría si se encontrara”.

