Más que juego: el primer estadounidense en ganar el Campeonato Mundial de Ajedrez

El 1 de septiembre de 1972, en lo que se anunció como el “Partido del siglo”, el gran maestro de ajedrez estadounidense Bobby Fischer derrotó al ruso Boris Spassky durante el Campeonato Mundial de Ajedrez en Reykjavik, Islandia.

En el partido por el título más publicitado del mundo jamás jugado, Fischer, un residente de Brooklyn de 29 años, se convirtió en el primer estadounidense en ganar la competencia desde su inicio en 1866. La victoria también marcó la primera vez que un no ruso gana el evento en 24 años.

Fischer, que comenzó a jugar ajedrez profesionalmente a los 8 años, ganó el Campeonato Abierto de EE.UU. cuando tenía 14 (lo ganaría siete veces más) y se convirtió en el gran maestro internacional más joven del mundo a los 15 años.

Las habilidades y la edad de Fischer, y su actitud exigente y arrogante, lo convirtieron en un fenómeno de la cultura pop. Se convirtió en el tema de libros y películas e incluso inspiró una canción, “La balada de Bobby Fischer”.

Jugado durante la Guerra Fría, el partido de Reykjavik también tuvo un trasfondo político. Fischer ya había acusado a los soviéticos de manipular el sistema de torneos y no se anduvo con rodeos en sus sentimientos sobre ellos, diciendo que el partido era “realmente el mundo libre contra los rusos mentirosos, tramposos e hipócritas… Siempre sugieren que los líderes mundiales deberían luchar mano a mano. Y ese es el tipo de cosas que estamos haciendo”.

Fischer se perdió la ceremonia de apertura de la competencia el 1 de julio, luego de exigir más dinero, así como una parte de los derechos de televisión y cine. Después de un retraso de dos días, y una duplicación de la bolsa del premio por parte del millonario británico Jim Slater, finalmente apareció Fischer.

Una llamada de Henry Kissinger, asistente de seguridad nacional del presidente Nixon en ese momento, también puede haber ayudado a persuadirlo para competir. “Estados Unidos quiere que vayas allí para vencer a los rusos”, supuestamente le dijo a Fischer.

“Fischer es conocido por ser sin gracia, grosero, posiblemente loco”, dijo una vez el financiero Slater. “Realmente no me preocupo por eso, porque no lo hice por esa razón. Lo hice porque iba a desafiar la supremacía rusa y era bueno para el ajedrez”.

Spassky se llevó el primer juego (Fischer culpó a las cámaras de televisión y ordenó que las retiraran). Fischer luego perdió el segundo juego después de que no se cumplieron algunas de sus otras demandas. Después de muchas peleas, el partido se reanudó el 16 de julio con una victoria de Fischer.

En 21 juegos, Fischer ganó siete, Spassky ganó tres y 11 fueron empates. Spassky renunció después de 40 movimientos en el juego, con el puntaje final establecido en 12.5 a 8.5.

Fischer se llevó a casa $ 156.250 en premios por la hazaña, mientras que el gran maestro soviético Spassky, de 35 años y actual campeón mundial, ganó $ 93.750.

Fischer perdió su título mundial por abandono en 1975, cuando se negó a jugar contra el soviético Anatoly Karpov en Manila después de que el organismo rector de la competencia no cumpliera con todas sus demandas.

