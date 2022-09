Mujer compra sin pagar porque Dios se lo pidió, se justifica citando la Biblia

TikTok se ha convertido en una de las mejores redes sociales de la actualidad, ya que gracias a ella muchas personas en el mundo se han dado a conocer en el mundo.

Tal es el caso de una grabación que rápidamente se viralizó en redes sociales, la cual muestra a una mujer que quería llevarse varios productos que adquirió pero sin pagarlos, ya que aseguró que “Dios le dijo que así lo hiciera”.

Los hechos se registraron en Colombia, donde el trabajador del establecimiento no ocultó su molestia al ver que la clienta no quería pagarle: “¿No tienes dinero con qué pagar?”, dijo el chico mientras que la mujer respondió: “No, yo no tengo con qué pagarte. Tú me la tienes que dar”.

Ante la negativa del sujeto, la fémina insistió en lo que le dijo Dios: “Yo estaba orando y Dios me dijo ve al granero y allá coge las cosas que necesitas, porque yo te las voy a dar”.

El hombre no ocultó su sorpresa y a la vez molestia por todo lo que le estaba diciendo la clienta para llevarse todo gratis: “¿Usted me viene a decir a mí que Dios le dijo que viniera a comprar su comida gratis?”.

“Yo en mi casa tengo a mis hijos que no han comido desde ayer. No tengo un solo centavo. Yo estaba orando y Dios me dijo ve allá”, refutó la mujer antes de leer un versículo. “Venid, comprad, sin dinero y sin precio”; sin embargo, de nada le funcionó.

Finalmente, la mujer no tuvo de otra que pagar los productos ante la insistencia de los clientes que buscaban hacer sus compras.

