Partidario de Trump exige ser eliminado de las listas de votantes de Arizona, cree que las elecciones son fraudulentas

El registrador republicano del condado de Maricopa, Stephen Richer, dio a conocer que un partidario de Donald Trump con sede en Arizona ha exigido que se elimine su nombre de las listas de votantes del estado porque ahora está convencido de que todas las elecciones son fraudulentas.



“Le devuelvo esta boleta porque yo no confío en que su organización pueda llevar a cabo una elección legal, democrática e inalterada”, escribió el partidario de Trump. “Estoy consternado por el comportamiento de su oficina, que ocurrió en las elecciones de 2020 y la investigación posterior sobre un supuesto fraude”.



De acuerdo con Stephen Richer, el partidario de Trump le aseguró que no quiere participar en ninguna elección porque Trump los había convencido de que no tenía sentido.



El estadounidense, también se animó a decir que el alguacil del condado de Arizona es un acólito de George Soros que ayudó a inclinar la carrera hacía el presidente Joe Biden.



“Para concluir, exijo que eliminen mi nombre de las listas de votantes del condado de Maricopa”, sentenció. “¡Ya no jugaré más, tú ganas!”.



El mensaje del estadounidense inconforme no sorprendió a Stephen Richer ya que no es la primera vez

que pierden a un “votante” por los supuestos resultados de información errónea que ha circulado desde que Biden ganó como presidencia, aunque, no deja de ser “muy triste”.

