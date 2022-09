Propuesta de ley “You Earned It, You Keep It” busca eliminar los impuestos del Seguro Social

El fin a los impuestos federales que se deducen de los beneficios del Seguro Social, podría ser una realidad a partir de 2023, debido a un nuevo proyecto de ley que se está abriendo camino a través del Congreso.

Esta ley conocida como You Earned It, You Keep It, que eliminaría los impuestos del gobierno federal sobre los pagos del Seguro Social, fue propuesta por la representante Angie Craig (D.-Minn.).

“El Seguro Social es una promesa que le hemos hecho al pueblo estadounidense: si trabaja duro y sigue las reglas, la dignidad de una jubilación segura estará a su alcance”, externó Craig el pasado 16 de agosto en su página web.

Según ella, esto “permitiría a las personas mayores mantener los beneficios que legítimamente obtuvieron después de décadas de trabajar y contribuir a la economía estadounidense”.

Asimismo, la representante de Minnesota señaló que esta legislación ayudaría a combatir el aumento de la inflación para quienes viven con ingresos fijos.

Según GOBankingRate, de enero a febrero de este año una encuesta reciente de The Senior Citizens League, reveló que el 49 % de los encuestados dijeron que han tenido que usar sus ahorros para ajustarse a la inflación y que muchos no tienen ningún ahorro.

Un comunicado de prensa detalla que el citado proyecto de ley sugiere pagar el déficit de ingresos causado por la eliminación de los impuestos de los beneficios del Seguro Social al aumentar el límite de los impuestos relevantes (OASDI combinados, o Seguro de vejez, sobrevivientes y discapacidad) para cualquier persona que gane más de $250,000 al año.

No obstante, SmartAsset indica que, si se aprueba esta legislación, las personas con altos ingresos podrían ver un aumento en los impuestos adeudados como resultado.

Por ahora, la ley You Earned It, You Keep It está pendiente, aunque aún sin mucha tracción. Aunque su destino luce incierto, pues si en las elecciones intermedias de noviembre la Cámara acoge a una mayoría republicana, el partido podría terminar con el proyecto de ley.