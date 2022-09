Serena Williams a sus 40 años de edad derrotó a la número 2 del mundo y avanzó a la tercera ronda del US Open

En el que será con toda probabilidad su último Abierto de Estados Unidos, Serena Williams está decidida a pelear con todo en cada partido y lo demostró este miércoles con una espectacular victoria por 7-6(4), 2-6 y 6-2 ante la estonia Anett Kontaveit, número dos del ránking WTA.

A sus 40 años y con 23 ‘grandes’ brillando en sus vitrinas, Serena sigue dando muestra de su incansable espíritu competitivo y retrasó el adiós al tenis que anunció semanas antes del comienzo del Abierto estadounidense, sugiriendo que sería tras este torneo.

De momento, Serena celebró su victoria número 367 en un ‘grande’ confirmándose intratable en las rondas iniciales de estos torneos, en los que solo cayó dos veces en su larga y exitosa carrera, contra su hermana Venus en 1998 en Australia y ante la española Garbiñe Muguruza en Roland Garros 2014.

La leyenda estadounidense se enfrentará este viernes en la tercera ronda a la australiana Ajla Tomljanovic.

Las gradas estaban repletas de famosos, como el golfista Tiger Woods, ganador de quince ‘grandes’ o el cineasta Spike Lee, además de la hermana de Serena, Venus Williams.

Bajo la atenta mirada de su hermana Venus, disputó un tiebreak excelente en el primer set, apoyada por un saque ganador que le dio el 7-4.

Kontaveit tuvo una reacción de orgullo inmediata y arrancó el segundo parcial como un tiro, al romper el saque de Serena a cero y al escaparse con facilidad hacia el 3-0, para abrirse el camino hacia un duro 6-2 que igualaba el duelo y forzaba el set decisivo.

El público, volcado con Serena, hasta empezaba a abuchear a Kontaveit y cuando Serena se dio cuenta intervino haciendo vistosos gestos con una mano pidiendo que pararan.

Había tomado el mando a nivel anímico Serena y, pese a entregar su servicio en el tercer juego, siguió mordiendo y consiguió un nuevo quiebre para ponerse por delante 4-1 y abrirse el camino hacia el definitivo 6-2 que volvió eufórico al público. There's still a LOT left in her. pic.twitter.com/gdLVb1jFcq— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022

