Sin sostén, la hija de Lupillo Rivera mueve su cuerpo al bailar sensualmente, usando un vestido estampado

Ayana Rivera ha causado sensación con sus más recientes posts de Instagram. Luciendo espectacular, ella explotó al máximo su faceta de modelo usando un ajustado vestido de colores -que dejó ver que no llevaba sostén- y bailando sensualmente, con ese ánimo y buen humor que la caracterizan.

La hija del cantante Lupillo Rivera mostró lo bien que quedó su nariz después de someterse a una cirugía, y también relató una divertida anécdota en un video, escribiendo el siguiente mensaje: “Esa vez que olvidé traer ropa extra y una toalla después de una sesión de fotos y sólo usé el blazer lleno de arena, unos joggers y abajo mi traje de baño en un restaurante. El cabello estaba despeinadoi y los dedos de los pies llenos de arena. ¡Me moría de hambre! No me importó”. View this post on Instagram A post shared by AYANA RIVERA (@ayanariveraofficial) View this post on Instagram A post shared by AYANA RIVERA (@ayanariveraofficial)

Ayana cuenta ya con más de 263,000 seguidores en Instagram, y a todos ellos complació con una foto en la que aparece usando unos ajustados pantalones de color blanco. El mensaje que escribió como complemento fue: “Me atrapaste mirando, pero yo te atrapé mirándome”. View this post on Instagram A post shared by AYANA RIVERA (@ayanariveraofficial)

También te puede interesar:

-En microtanga de hilos, la hija de Lupillo Rivera modela frente al espejo

-La hija de Lupillo Rivera luce sus curvas en microbikini rojo y hasta se deja ver bailando en un club