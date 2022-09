Trump debió “doblar las manos” y entregará sus reportes financieros al Congreso

La representante Carolyn B. Maloney, presidenta del Comité de Supervisión y Reforma dio a conocer a través de un comunicado oficial que después de una lucha incansable se llegó a un acuerdo para obtener documentos financieros “clave” que Donald Trump ocultó al congreso.

“Después de numerosas victorias judiciales, me complace que mi Comité haya llegado a un acuerdo para obtener documentos financieros clave que el expresidente Trump luchó durante años para ocultar al Congreso. En abril de 2019, el Comité de Supervisión emitió una citación legal para los registros financieros como parte de nuestra investigación sobre los conflictos de intereses sin precedentes, las transacciones en beneficio propio y los vínculos financieros con el extranjero del presidente Trump”, escribió Carolyn B. Maloney.



Con esta victoria, el Comité espera que futuros presidentes no abusen de su posición de poder para un beneficio personal.



“Después de enfrentar años de tácticas dilatorias, el Comité ahora llegó a un acuerdo con el expresidente y su firma de contabilidad, Mazars USA, para obtener documentos críticos. Estos documentos informarán los esfuerzos del Comité para llegar al fondo de la conducta atroz del expresidente Trump y garantizar que los futuros presidentes no abusen de su posición de poder para beneficio personal”, se lee en el comunicado.

Según el acuerdo alcanzado por el Comité, el expresidente Trump acordó no apelar más el fallo del Circuito de DC, y Mazars USA acordó cumplir con la orden del tribunal y presentar documentos de respuesta al Comité lo más rápido posible.

Asimismo, se dio a conocer que el comité inicialmente citó a Mazars para obtener información financiera de Trump que data de hace 10 años en abril de 2019.



Emitió la citación después de que el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, testificara que Trump “infló sus activos totales cuando sirvió a sus propósitos” y “desinfló sus activos para reducir sus impuestos inmobiliarios”.



En julio de 2022 el Tribunal sostuvo que “la información financiera del expresidente Trump promovería la consideración del Comité de la legislación de reforma de la ética en sus tres vías de investigación”, incluida la ética presidencial y los conflictos de intereses, las divulgaciones financieras presidenciales y la adhesión presidencial a las salvaguardias constitucionales contra la interferencia extranjera e influencia indebida.

