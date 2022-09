Los baños de cloro (o lejía) para tratar el eczema son populares. Pero ¿funcionan?

La evidencia sugiere que este remedio casero puede tener algún beneficio, siempre y cuando lo hagas de forma segura

By Catherine Roberts

A primera vista, la idea de utilizar cloro diluido para calmar la picazón, la sequedad y la sensibilidad de la piel que sufren las personas con eczema puede parecer contraproducente.

Sin embargo, son muchos los que apuestan por este remedio casero, con publicaciones que acumulan millones de vistas en TikTok. En los videos de bebés con parches de eczema en las mejillas, los padres describen cómo los baños de cloro ayudaron a calmar la afección. “Otro brote, otro baño de cloro”, afirma uno. Otro tema común: los dermatólogos en TikTok aseguran a los usuarios que sí, los baños de cloro son, de hecho, un tratamiento legítimo.

Es posible que el tema haya cobrado impulso por primera vez en 2009, cuando un estudio publicado en la revista Pediatrics sugirió que bañarse en una solución de cloro diluido podría ayudar a aliviar los síntomas de la dermatitis atópica (la forma más común de eczema) cuando se combina con otras estrategias.

Desde entonces, los científicos han encontrado pruebas adicionales de que los baños de cloro diluido podrían ser útiles, al menos para algunas personas. “No parece que vaya a ser un éxito rotundo”, dice el médico Derek Chu, profesor adjunto del Departamento de Métodos de Investigación en Salud, Evidencia e Impacto de la Universidad McMaster en Ontario, quien ha estudiado los baños de cloro como tratamiento para el eczema. “Pero es una herramienta importante”.

Esto es lo que los científicos han descubierto sobre por qué los baños de cloro podrían ser útiles, a quién podrían beneficiar más, cuáles son los riesgos y desventajas y -si deseas probarlo- cómo llevar a cabo este tratamiento de manera segura. Hagas lo que hagas, nunca utilices cloro sin diluir directamente sobre la piel, y mantén siempre los productos de cloro fuera del alcance de los niños. (Más adelante te decimos como diluirlo adecuadamente).

¿Cómo funcionan los baños de cloro?

En primer lugar, es importante saber que los baños por sí solos pueden ayudar con algunos síntomas del eczema. La National Eczema Association (Asociación Nacional de Eczema) recomienda baños (o duchas) tibios de 5 a 10 minutos al menos una vez al día, seguidos inmediatamente de la aplicación de medicamentos tópicos y humectantes para mantener la piel hidratada. La pregunta es: ¿puede ayudar añadir cloro a algunos de esos baños?

A lo largo de los años, los científicos que han realizado estudios para investigar la eficacia de los baños de cloro han obtenido resultados contradictorios. Un análisis de 2017 publicado en la revista Annals of Allergy, Asthma & Immunology que recopiló toda la investigación existente sobre los baños de cloro encontró que sí proporcionaban algún beneficio, pero no eran más eficaces para reducir los síntomas del eczema que los baños de agua normales (sin mezcla de cloro).

Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que los baños con cloro podrían ser un poco más eficaces que los baños normales. En un análisis publicado a principios de este año en la misma revista, los investigadores incluyeron algunos estudios más recientes, así como los datos de otros estudios que no se habían publicado. Descubrieron que los baños con cloro diluido ayudaban un poco más que los baños normales. Según el estudio, de 100 personas con eczema, 22 podían esperar que sus síntomas mejoraran con un baño normal. Sin embargo, tomando un baño con cloro, 32 de los 100 verían una mejora de los síntomas.

Una advertencia importante: los baños de cloro parecieron ser más efectivos en las personas con eczemas más graves o aquellas que experimentaban rebrotes de los síntomas. “Muchas personas con una enfermedad muy leve, con la piel limpia o casi limpia, podrían tomar un baño de cloro, pero quizá no encuentren mucha diferencia”, dice Chu, uno de los autores del estudio.

¿Qué conclusión se puede sacar? Los baños de cloro parecen ser una herramienta potencialmente útil entre muchos tratamientos posibles para reducir los síntomas del eczema. “Es una intervención que no te costará mucho dinero y es bastante fácil de hacer, por lo que no me opongo a ella clínicamente”, dice el médico Jonathan Silverberg, profesor asociado de dermatología en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington, y autor del análisis de 2017. Pero quizá sea mejor ver los baños de cloro como un complemento a otras terapias para aliviar el eczema que están respaldadas más sólidamente por la evidencia científica, dice.

Hay una gran variedad de tratamientos de este tipo, como los corticosteroides aplicados en la piel, cremas hidratantes emolientes, otros medicamentos tópicos bajo receta y algunos fármacos sistémicos, según UpToDate de Wolters Kluwer, una herramienta de toma de decisiones para los médicos.

¿Por qué el cloro?

La idea clásica de por qué un baño de cloro diluido podría funcionar para aliviar algunos síntomas del eczema tiene que ver con una de sus propiedades más conocidas: su capacidad para eliminar gérmenes.

En el pasado, los científicos encontraron que las personas con eczema suelen tener la bacteria Staphylococcus aureus (S. aureus) en su piel sintomática, y que el empeoramiento de los brotes de eczema está relacionado con una mayor cantidad de esta. Así que, según la teoría, es posible que un baño de cloro disminuya la cantidad de S. aureus en la piel de una persona afectada por el eczema, reduciendo así la gravedad de sus síntomas.

¿Cuál es el problema de esta teoría? Para usar un baño de cloro de forma segura, es necesario diluir bastante el cloro, hasta una concentración de aproximadamente el 0.005 por ciento. Un estudio de 2019 publicado en el Journal of Allergy and Clinical Immunology encontró que, al menos en las pruebas en el laboratorio, esa concentración de cloro no era lo suficientemente fuerte como para matar la bacteria S. aureus. La concentración mínima que funcionó -0.03 por ciento- es mucho más alta de lo que es seguro utilizar en la piel. (En altas concentraciones, el cloro puede causar irritación o quemaduras en la piel).

Aun así, el estudio se realizó en tubos de ensayo y no en piel humana, así que este no puede refutar completamente la teoría de la eliminación de las bacterias. “El cuerpo también tiene mecanismos para eliminar bacterias, por lo que podría estar trabajando junto con el cloro”, dice el médico Joseph M. Lam, profesor asociado clínico en el Departamento de Pediatría de la Universidad de Columbia Británica. “Pero el estudio planteó algunas dudas sobre la teoría inicial de por qué funciona (el baño de cloro), en cuanto a los efectos de eliminación de bacterias”.

Lam dice que otros datos científicos preliminares han sugerido un mecanismo alternativo por el que los baños de cloro podrían funcionar: que pueden generar algunos efectos antiinflamatorios directos. Pero esto sigue siendo solo una teoría, y se necesitan más estudios para confirmarla.

La respuesta breve es que los científicos no saben realmente por qué los baños de cloro podrían ser eficaces cuando funcionan.

Cómo usar los baños de cloro de forma segura

Un baño de cloro puede no funcionar para todos, y probablemente sea mejor utilizarlo con otras terapias según lo recomendado por el médico. Si quieres probarlo, debes tomar varias medidas importantes para asegurarte de que haces los baños de cloro de forma segura.

Conoce los riesgos. Los estudios sobre los baños de cloro diluido indican que es un tratamiento de bastante bajo riesgo, pero todavía hay algunos problemas potenciales para tener en cuenta. Por un lado, se sabe que el cloro causa irritación en la nariz y los pulmones, lo que podría ser especialmente problemático para las personas con asma. Los niños y los adultos con asma que no está bien controlada deben procurar controlarla antes de probar el baño con cloro diluido, dice Chu. Una regla práctica, según Lam, es que si tu hijo tiene asma y puede nadar sin problema en una piscina con cloro, entonces posiblemente sea seguro para él o ella tomar un baño de cloro diluido.

El otro riesgo principal es la picazón y el ardor en la piel afectada por el eczema. Silverberg señala que las personas con brotes muy severos tal vez no quieran arriesgarse a estos efectos.

Consulta con tu médico. Los baños de cloro pueden usarse de forma segura en niños pequeños e incluso en bebés en algunos casos, pero tanto la National Eczema Association como la American Academy of Dermatology (Academia Americana de Dermatología) dicen que hay que consultar al médico antes de probarlo por primera vez.

Diluye correctamente el cloro. Los expertos subrayan que nadie debe bañarse con cloro sin diluir, ya que sería muy peligroso. Aquí te explicamos cómo asegurarte de que obtienes la concentración adecuada.

Utiliza cloro de uso doméstico, y revisa la etiqueta para asegurarte de que la concentración sea de entre el 5% y el 6% (no superior).

Deberás tener mucho cuidado al diluir el cloro en el agua para el baño de un bebé. Lam recomienda usar algo como una botella vacía de 2 litros para llenar la bañera, de modo que sepas cuánta agua estás utilizando para llenarla. A partir de ahí, dice, las cuentas son fáciles: por muchos litros de agua que utilices para llenar la bañera, la siguiente es la cantidad de mililitros de cloro que debes añadir.

Para una bañera de tamaño normal, para un niño mayor o un adulto, usa media taza de cloro si la bañera está llena o un cuarto de taza si está medio llena. Aunque las bañeras no tengan tamaños estandarizados, Lam dice que con volúmenes de agua tan altos, hay un mayor margen de maniobra para conseguir la concentración adecuada.

Asegúrate de mezclar bien el cloro y el agua antes de empezar el baño.

No añadas nada más al agua. El cloro no debe utilizarse con ningún otro producto. Por ejemplo, el vinagre de sidra de manzana también se ha promocionado como un posible remedio casero para el eczema, pero estos dos ingredientes nunca se deben usar juntos en un baño porque el vinagre ácido puede reaccionar peligrosamente con el cloro alcalino.

Consigue la temperatura adecuada. Dado que el cloro puede generar vapores cuando se mezcla con agua caliente, usa solamente agua tibia o fría para un baño de cloro. Evita usar agua caliente.

Ventila. Por las mismas razones, ventila la habitación en la que estás tomando un baño de cloro abriendo una ventana o encendiendo un ventilador de baño. (Puedes descartar el baño de cloro si no tienes buenas opciones de ventilación en tu baño).

Limita tu tiempo de baño. Un baño de cloro no es el indicado para una inmersión larga y de lujo. La National Eczema Association recomienda que solamente te bañes durante unos 10 minutos, y no más de 15.

No dejes que el cloro entre en contacto con los ojos y la boca. Procura que los bebés y los niños no se salpiquen los ojos con el agua del baño. Para tratar el eczema de la cara, empapa una toallita en el agua del baño de cloro, escúrrela y pásala en la cara. Nunca pongas la cabeza de tu hijo bajo el agua en un baño de cloro (ni la tuya).

Enjuaga bien. Una vez que dejes ir toda el agua con cloro de la bañera, límpiala completamente con agua fresca. Sigue con tu rutina habitual de hidratación y tratamientos tópicos para la piel.

No lo repitas muy seguido. No es necesario que te bañes con cloro diluido todos los días. Los expertos sugieren utilizar el tratamiento solo dos o tres veces por semana.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.