Daniela Magun recuerda su historia sobre cómo rechazó a un príncipe marroquí

Daniela Magun confesó que ha tenido la oportunidad de casarse con hombres millonarios y poderosos en tres ocasiones y una de ellas fue con un príncipe, a quien terminó rechazando.

Las conductoras de ‘Netas Divinas’ abordaron el tema sobre elegir el camino fácil o difícil y hablaron de si han tenido la oportunidad de relacionarse con diferentes parejas, de quienes pudieron obtener algo a cambio y revelaron algunas anécdotas

Al ser mujeres que se consideran muy trabajadoras, confesaron que jamás han esperado tener apoyo económico de ningún hombre.

Por ello, Daniela reconoció que a veces es complicado elegir un camino fácil, pues, aunque en determinado momento parezca una opción más sencilla, con el paso del tiempo, termina siendo una decisión que pesa a largo plazo.

Daniela confesó que tuvo no solo una o dos oportunidades sino tres ocasiones en las que se relacionó con hombres muy poderosos que le ofrecían una vida de lujos a cambio de una relación e incluso uno de ellos fue un príncipe marroquí al cual rechazó.

“Uno muy extranjero, cuando iba me bañaban en una tina con pétalos y no me dejaban mover las manos y yo decía imagínate ahorita voy a ser la esposa bonita, pero cuando tenga 65, pues ya valí”, haciendo referencia a que ese tipo de hombres cambian a las esposas por una joven y más bonita.

La cantante mencionó que sus compañeros de Kabah le hacían bromas respecto a que se animara a dar el paso.”Imagínanos en Marruecos con piedras preciosas”,le decían sus compañeros del grupo.

Por otro lado, recordó que si hubiese tomado esa decisión hubiera sido sin pensar en su corazón, ni pensar en ella y reveló que era un momento en el que en su casa tenía muchos problemas económicos, por lo cual consideraba la posibilidad de aprovechar ese vínculo.

“Era un momento en que en mi casa había mucha preocupación económica y yo creo que también eso es un aliciente para tomar esas decisiones, porque yo pensaba mucho en la ilusión de llegar a decirle a mi familia ya se terminaron los problemas económicos”, dijo Daniela, quien al final se negó a seguir saliendo con este hombre.

Nada es gratis en la vida y al final te acaba costando y te acaba pesando”, expresó sobre las decisiones que pudo llegar a tomar que en este momento”, aseguró Magun.

Sin embargo, esto no fue lo único que vivió, pues además recordó que tuvo oportunidades con hombres mexicanos, pero su corazón fue lo que la envió por otro camino