Mujer presume tener los labios más grandes del mundo después de recibir 30 inyecciones de ácido hialurónico

Una aspirante a transformarse en muñeca Barbie que ha recibido 30 inyecciones de ácido para tener los “labios más grandes del mundo” planea someterse a más cirugías.

Andrea Ivanova, de 23 años, de Bulgaria, afirma haber establecido el récord de la enorme cantidad de inyecciones de ácido hialurónico en sus labios.

Who is Andrea Ivanova? Woman with ‘the world’s biggest lips’ is getting even more injections https://t.co/hob3A144Jq — Andrea Ivanova (@AndreaI33673254) July 24, 2022

Andrea también ha tenido sus mejillas “agrandadas” y está “dando forma a su barbilla y mandíbula y alargando mi cara y remodelándola con diferentes rellenos dérmicos”.

Anteriormente prometió que nada le impediría agrandar aún más sus labios, aunque ya son tan grandes que casi le tapan las fosas nasales.

Ahora planea aumentar sus senos pasando por el quirófano en Turquía o Alemania.

Andrea anteriormente aumentó el tamaño de sus senos de una copa 75C a una 75E, pero quiere incrementarlos a una copa H.

“He realizado todas mis intervenciones y procedimientos en la ciudad donde vivo, en Sofía, pero planeo tener mi próxima cirugía para senos aún más grandes en Turquía o en Alemania, porque hay muy buenos especialistas. en estos países también”, dijo al diario Daily Star.

Andrea comenzó su impactante transformación en una Barbie de la vida real en 2018.

Su médico le advirtió previamente que prestara atención a cualquier dolor en sus enormes labios, ya que los procedimientos futuros podrían ser potencialmente “fatales”.

A pesar de los riesgos y las complicaciones que conlleva tener labios enormes, como comer, ella insiste en que nunca se cansa de las inyecciones de ácido.

El llamativo look de Andrea ha atraído a una base de fans de más de 20,000 seguidores, y dijo que sus admiradores adinerados a menudo quieren invitarla a viajar por el mundo.

“Todos los días muchos fanáticos diferentes de todo el mundo me envían miles de mensajes en mis redes sociales y me invitan a vacacionar en diferentes países e incluso continentes”, dijo.

“Pero todavía no me he ido de vacaciones con ningún fan, pero tal vez algún día vaya”.

La fanática de los rellenos, quien viaja mucho por trabajo y placer, dijo que recibe reacciones tanto positivas como negativas de otros viajeros.

“Siempre hay reacciones positivas y negativas… la gente siempre se gira para mirarme, comentarme, susurrar entre ellos”, dijo.

“Algunos hasta me señalan con el dedo, me discuten, hablan de mi apariencia, algunos me silban, hay quienes se ríen, se burlan de mí, y claro, hay gente que se me acerca y me felicita y quiere para tomar fotos conmigo.

“Donde quiera que vaya, siempre hay gente dispuesta a tomarse fotos conmigo, lo cual es maravilloso para mí”.

