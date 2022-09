Coolto: La aplicación creada por Yas Rodríguez, que los famosos usan para hacer ejercicios

Chiki Bombón, Francisca, Jessica Rodríguez, Astrid Rivera, Chef Yisus Díaz y más famosos que llevan tiempo entrenando con Yas Rodríguez, se unieron a Coolto, la aplicación fitness que el entrenador de las celebridades y su socio, Jean Manuel Jiménez lanzaron con un gran sueño: devolverle a salud a los latinos en Estados Unidos.

En exclusiva hablamos con el entrenador y el empresario, quienes nos dan detalles de ‘Coolto’, nos cuentan por qué los famosos encontraron en la aplicación un espacio práctico, efectivo y con calor de ‘casa’.

Chikibombón junto a Yasmanny y Jean Manuel, creadores de Coolto. Foto: Coolto

-Son los creadores de un método con lo que muchos de nuestros famosos cambiaron sus vidas, ¿cómo nace ‘Coolto’?

Jean Manuel Jiménez: La idea de ‘Coolto’ nace de 5 años de trabajo y de sueños… Yas principalmente tuvo la idea, y yo la integración desde el punto de vista de, ¿cómo hacemos que los latinos no sigamos muriendo del síndrome metabólico?, que no seamos una estadística más, de que no sigamos teniendo los índices más altos de diabetes, de sobrepeso, de problemas cardíacos… Simple y sencillamente soñamos que si los gringos pueden hacer una aplicación fitness, donde todas las personas colaboren, donde puedan ejercitarse todos los días a muy bajo costo, por qué no hacer eso para el mercado hispano, y eso es lo que estamos haciendo en este momento.

-¿Qué es ‘Coolto’?

Yas Rodríguez: ‘Coolto’ es una aplicación que desde cualquier lugar, a cualquier hora, te puedes conectar y entrenar con nosotros, y lo mejor es que lo puedes hacer con tu celebridad preferida… No solamente esto, sino que lo puedes hacer en 5 minutos, en 10 minutos, en 45, no hay más excusas porque te lo descargas en tu teléfono, en tu tablet, lo pones delante ti, te conectas, y empiezas ya, esto es ‘Coolto’ simplemente.

Jean Manuel Jiménez: Una de las cosas importantes de ‘Coolto’ es que es multiplataforma, puedes usarlo en la web, puedes descargarlo en tu iPhone, en tu tablet o puedes simple y sencillamente instalar la aplicación en la televisión, Roku, iPad Apple TV, Fire Tv, Google Tv, y puedes hacerlo en tu casa, en cualquier momento, en cualquier lugar.

-Uno de los éxitos de ‘Coolto’ es que rompen esta barrera que a veces tiene la aplicación de ‘dejarlo para más tarde’, ¿cómo lo hicieron?

Jean Manuel Jiménez: El truco está en llegarle al usuario en el lugar donde esté… Nosotros tenemos clases en vivo, que son a las 7:00 de la mañana todos los días, tenemos ejercicios dependiendo del área… Si nada más tienes 5 minutos para ejercitarlo, arráncalo, si lo que necesitas son 20 minutos, arráncalo… Si me gusta Chiky Bombón, o me gusta Isa Vázquez o sigo a Daniela Ospina, ellos son tu enganche. Lo que hacemos es hacerlo asequible, que en otras plataformas quizá es detrás de un proceso muy rebuscado, costoso, ‘Coolto’ cuesta $10 dólares al mes, lo que salen 2 cafés.

Yas Rodríguez: Y no solamente eso, sino que puedes hacer también cualquier disciplina fitness: bailes, pilates, y no es solamente para venir y hacer, sino para que, a no estar más en esas estadísticas, no estar más en esos números, que aprendamos a vivir bien, a comer bien, hacer ejercicio, y que no sea un martirio, sino algo que incorpores dentro a tu vida, y nosotros seamos lo que te ayudemos a hacerlo, así que esto es ‘Coolto’.

Chikibombón y Yasmanny Rodríguez. Foto: Coolto

Jean Manuel Jiménez: Nosotros vamos a llegar al usuario en el lugar y en el momento de su vida de fitness que el este, hay ejercicios para gente básica, para los que no pueden ni amarrarse los cordones todavía; para lo que está en un nivel intermedio que ya pueden hacer cardio sin problema; para los que son hardcore, que ya pueden incluir banda, que puede incluir pesas, que pueden hacer ejercicio de 50 minutos, hay un espacio para ellos también.

-Esta no solo es una aplicación pensada en los latinos, sino en los latinos y sus familias…

Jean Manuel Jiménez: Estamos ya cerrando algunos contratos con algunos life coches para que empiecen a dar lecciones de vida, para que empiecen a dar coaching en la plataforma, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de alimentación. La gente no sabe lo importante que es el descanso, dormir… Lo que nos interesa a nosotros es traer esa educación, va a ser un prisma que se abre muy amplio, donde vamos a traer yoga, relajación y muchas otras ramas a la aplicación.

-Yas hablabas de 10 minutos, 20, 30 que tú te dedicas a ti mismo hazlo y ya sal de eso, ¿es un poco la filosofía también de tener una aplicación?

Yas Rodríguez: Sí, efectivamente, dentro del mercado hay muchas aplicaciones, y hay latinos que han hechos sus aplicaciones, pero la idea de esta es que nos unamos mucho y que dentro puedas encontrar no solamente los tiempos, como estabas hablando, sino que te encuentres un colombiano y te identifiques con ese colombiano, o te encuentres con un cubano, un dominicano y que te familiarices. Basta de entrar y encontrar una traducción que nosotros no sabemos ni qué español está hablando, no conecta, con entiendes, eso también es la idea.

Jean Manuel Jiménez: Es el sueño de democratizar el fitness para el mercado hispano, y una de las herramientas que estamos haciendo es que no sea únicamente para los usuarios, para los fans, sino que sea también para los entrenadores. Estamos diseñando un programa de revendedor, de valor agregado, donde nosotros le permitimos a entrenadores de otros gimnasios, de otras áreas, de otras ciudades de Estados Unidos, de otros países en Latinoamérica, que se sumen al equipo, y le damos todas las herramientas para que puedan implementar el challenge que estamos haciendo. Se aprovechan del uso de la marca, del contenido, lo que nosotros hemos creado, del acceso a estos influencers, que de otra manera no van a poder tenerlo.

Yasmanny y la influencer Isa Vázquez. Foto: Coolto

-Tienen un slogan que es muy poderoso el ‘ahora o nunca’ ¿Qué significa?

Yas Rodríguez: Es el momento de empezar… Es como dice ‘empiezo el lunes’, no se empieza el lunes, empieza en ese momento que lo decidiste, porque si lo dejas para el lunes ya estas poniendo una excusa para empezar después, si lo decidiste en ese momento, en ese momento es, te encendiste la aplicación si estás con nosotros… Yo soy bastante abierto, no me interesa si lo haces con ‘Coolto’ o no, la idea de que cambies, que si pasaste por donde están, por donde tuvimos y fuimos, si fuiste parte de ‘Coolto’, que sigas haciéndolo, y que cuando mires atrás digas: “esa gente fueron los que me cambiaron.

-¿Cómo nace el nombre con este juego de palabras?

Jean Manuel Jiménez: Cuando empezó el sueño, que estábamos claros que queríamos hacer algo profesional, empezamos a investigar, contratamos una agencia en España que nos ayudó a hacer un análisis del ADN de la marca, de la esencia de la marca y luego empezar a contemplar nombres, y lo que nos quedaba claro que queríamos algo que fuera tribal, algo que ayudará a unir las masas, y los temas de religiosidad siempre ayudan en esa conexión entre las personas, y llegamos a este concepto donde debería ser divertido ejercitarse, debería ser divertido comer sano, debería ser divertido cambiar tus pensamientos y empezamos a tratar el tema de Cool.

Después nos dimos cuenta de que se podía de una manera u otra a través del lenguaje también llegar a la parte religiosa, al culto, de hacer algo, y de ahí sale el nombre, sale de la parte cómica, digamos de ser Cool, con la parte religiosa, de ser parte de un grupo, de una comunidad, del culto, que nosotros para los hispanos es tan importante.

