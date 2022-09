Te decimos lo que comentó el internet sobre el tráiler de ‘Siempre Reinas’ de Netflix

Netflix, una de las plataformas de streaming más importantes del momento, dio a conocer el tráiler y la fecha de estreno de ‘Siempre reinas’, un reality show con el que reúne a cuatro de las personalidades más polémicas del mundo del espectáculo: Lucía Méndez, Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Laura Zapata.

Al unirse a este formato que ha tomado gran fuerza en el mundo del entretenimiento, Netflix retratará la vida de este cuarteto y en el primer vistazo se pueden apreciar los pleitos que sucederán mientras preparan un proyecto musical juntas, además de los aprietos en los que enredan a otras personas y distintas situaciones personales.

“No, no, no, esto no va a funcionar”, dice Lucía Méndez, “Van a volar pelucas”, asegura Lorena Herrera en el video que rápidamente se popularizó y el cual está levantando distintas reacciones entre los cibernautas.

Gran parte de los seguidores de cada una de ellas y suscriptores de la plataforma, opinaron sobre el adelanto: “¿Es necesario el rubio para ser parte de esa serie?”, “Lorena acabó con el ‘que vaya Verónica Castro”; “Otro reallity de señoras”, “Zapata tiene razón, todas reinas y todas divas”; “Hay que verlo, va a estar divertido”, “¡Madre mía! El duelo de serpientes venenosas”, incluso hubo comparaciones con la segunda edición del reality ‘Rica, famosa, latina’.

Entre otras opiniones, también destacaron la autoproclamación de Lucía Méndez como ‘la gran diva de México‘, por lo que los internautas expresaron: “¿Neta, Lucía Méndez? Se cree la divina garza o qué pex?”, “Qué mam* la Lucía Méndez, si solo con el tráiler cayó mal ahora imagínate viendo la serie completa”; “¿La diva de México? Esa fue María Félix o Dolores del Río”.

Pero la cantante de 67 años de edad no fue la única contra la que arremetieron los usuarios de redes, pues también señalaron la actitud de Laura Zapata, debido a las fuertes declaraciones que hizo en días pasados sobre la sociedad mexicana: “¿Pretenden que con todo lo que acaba de decir Laura Zapata estemos ansioso de la serie? Pésima elección”, “Laura Zapata es de lo peor que hay en México, vamos a boicotear la serie”, “Saquen a la Zapata, indignante tener a este tipo de gente en México”, “Saquen a Laura, vieja clasista”.

‘Siempre reinas’ llegará al catálogo de Netflix el próximo 2 de octubre para todos los fanáticos de Lucía, Laura, Lorena y Sylvia, además, por la gran expectativa que causó el primer adelanto, seguramente dará mucho de qué hablar en su estreno.