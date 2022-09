Un avión austriaco procedente de España se queda sin combustible y se estrella en el mar Báltico

Un avión privado registrado en Austria con cuatro personas a bordo, que había despegado de Jerez, en el sur de España, rumbo a Alemania, se estrelló este domingo frente a la costa de Letonia, informaron las autoridades suecas.

Aviones de combate de Alemania, Dinamarca y Suecia intentaron ponerse en contacto con la tripulación de la aeronave, que volaba por el norte de Europa, pero “no vieron a nadie”, indicó a la AFP el jefe de las operaciones de búsqueda y rescate de Suecia, Lars Antonsson.

El jet privado, que había despegado de Jerez, debía aterrizar en Colonia (oeste de Alemania). Penetró en el espacio aéreo de Suecia en el mar Báltico y luego se estrelló frente a las costas de Ventspils, en Letonia, este domingo poco antes de las 20H00 (18H00 GMT).

The Cessna 551 aircraft, which took off from Jerez in Spain and had been due to land in Koln, flew over Swedish airspace in the Baltic Sea prior before crashing into the sea off Ventspils, Latvia https://t.co/IgKUGJ6OHw

— RTÉ News (@rtenews) September 4, 2022