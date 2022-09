Miles de angelinos escapan a las playas para combatir las altas temperaturas

Miles de personas abarrotaron las playas del sur de California en el feriado del Día del Trabajo, huyendo de las inclemencias de una ola de calor que ha superado los tres dígitos en la región y, según los meteorólogos, apenas es el comienzo.

Las advertencias de temperaturas extremas se mantienen al menos hasta las 8 de la noche del martes para las montañas y los valles de Santa Clarita, San Fernando y San Gabriel, además de la zona costera interior, incluido el centro de Los Ángeles.

Y para quienes buscan huir del calor sofocante, este lunes estarán abiertas las cinco piscinas del condado de Los Ángeles.

“Prevención es lo más importante”, dijo a La Opinión el doctor Ilan Shapiro. Director médico de Altamed. “Quienes corren más riesgo son los niños, las personas de la tercera edad y quienes sufren enfermedades crónicas”.

Los hermanos Antolin y Manuel Ordinola y sus amigos poblanos, Francisco Sandoval y Luis Hernández disfrutan de las olas.

Para prevenir ser víctima de un golpe de calor, el doctor Shapiro recomienda adoptar medidas sencillas como: si va a salir, use ropa liviana y de colores claros que reflejen la luz solar, usar lentes oscuros para proteger la vista, y si tiene que trabajar al aire libre, use bloqueador solar, tome descansos continuos y beber no solamente agua sino también bebidas que contengan electrolitos.

El aviso de peligro de las autoridades meteorológicas para la región del Valle del Antílope se extendió al miércoles, con temperaturas anticipadas de hasta 113 grados en Lancaster.

El servicio meteorológico informó que las altas temperaturas del domingo llegaron a 104 en el centro de Los Ángeles, 107 en Pasadena, 108 en Lancaster y Sherman Oaks, 109 en North Hollywood y 110 en Van Nuys.

El máximo de 108 grados de Long Beach rompió el récord anterior de 107 establecido en 1988, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El pequeño Dario Hipolito se divierte en la arena con sus animalitos de plástico.

“Con esas temperaturas, un golpe de calor puede resultar mortal”, advirtió el doctor Shapiro. “Y puede suceder porque nuestro cuerpo se descompensa con cambios repentinos tan bruscos de temperatura y no se puede adaptar tan rápido, así que la solución es la prevención”.

Chapuzón en la playa

En la playa de Santa Mónica, centenares de familias latinas se refrescaron un poco y disfrutaron las calmadas olas en el mar.

“El calor nos hizo venir”, dijo Saúl Ocegueda, mexicano de San José de los Llanos, Jalisco, quien llegó acompañado de sus compadres, José Villanueva y Melisa Villanueva. Todos arribaron a Los Ángeles, procedentes de Chicago.

En las playas de Santa Mónica, Saúl Ocegueda (i), residente de Downey, y sus familiares que llegaron de Chicago.

“Vamos a estar uno a dos horas solamente porque el calor está peligroso”, añadió el residente de Downey.

“Pinche calorón, ¡está bien fuerte!”, expresó el señor Villanueva, mientras caminaba a duras penas entre la arena, antes de llegar a la playa.

Shavelle Chun y Ryan Ortega, ambos empleados en la industria financiera en Las Vegas, Nevada, se protegían de los inclementes rayos solares debajo de una sombrilla playera.

“Estamos acostumbrados al calor excesivo”, expresó Ryan. “Para nosotros es un día de playa especial”.

Frente a ellos, los esposos Carlos y María Hipólito no perdían de vista a sus cuatro hijos: Darío, Alexa, Aydan y Adams, quienes se divertían con las olas y además se enterraban en la arena.

“Venimos preparados, trajimos bronceador, toallas, y un contenedor lleno de agua, jugos de fruta y refrescos”, dijo Carlos a La Opinión.

Las temperaturas alcanzaron el domingo los 104 grados Fahrenheit en LA.

Cerca del muelle, los hermanos Antolín y Manuel Ordinola, junto con sus amigos poblanos, Francisco Sandoval y Luis Hernández, se sumergieron en el mar y nadaron contracorriente las pequeñas olas.

“En casa no tenemos aire acondicionado y nos las arreglamos con un ventilador”, dijo Antolín, quien se desempeña como jardinero.

Justamente, agregó que, ante la ola de calor, en el día a día lo único que puede hacer para aminorar los efectos de los rayos solares es ponerse un sombrero cuando corta el pasto.

“Es un trabajo rudo, pero nosotros hacemos lo que los gabachos no quieren hacer”, indicó.

Y, con una máquina para buscar oro, Miguel Moreno se movilizaba en la orilla de la corriente marítima.

“No me ha ido muy bien, pero creo que el día se va a componer”, dijo el hombre residente de Valencia. “En julio pasado me encontré un anillo de 50 diamantes, un reloj Cartier y una pulsera de oro”.

Aseguró que, en total su ganancia ese mes fue de unos $15,000 dólares.

“La gente es muy descuidada”, explicó.

Instan a ahorrar energía

Debido a que los residentes están consumiendo más energía para mitigar los estragos de las altas temperaturas al encender sus ventiladores y sistemas de refrigeración, el Operador independiente del Sistema de California, Cal-ISO emitió una Alerta Flex por cuarto día consecutivo.

El operador que administra la red eléctrica en California volvió a instar a las personas a reducir el consumo de energía, particularmente en las horas pico cuando se satura el consumo, de 4 a 9 pm.

Hasta ahora las alertas han funcionado y Cal-ISO ha podido evitar apagones de energía involuntarios.

Según personal de la empresa, la demanda eléctrica del jueves superó los 47,357 megavatios, la cifra más alta desde septiembre de 2017.

El domingo, la demanda fue de 36,432 megavatios, aunque se esperaba que el consumo se eleva a un pico de 45,787 megavatios.

Y entre la abrasadora ola de calor, los operadores de la red eléctrica siguen monitoreando tres incendios forestales: Route Fire, en el área de Castaic; el Border Fire

Los incendios más grandes

Los operadores de la red están monitoreando de cerca cuatro incendios forestales: Route Fire, el Border 32 Fire, en una propiedad en llamas en el área de San Diego donde había 50 perros atados y enjaulados y que no podían huir.

Según los Servicios de Animales de San Diego, fueron rescatadas 120 mascotas: 59 perros, 25 pájaros, 15 cabras, cinco cerdos, seis emúes, seis caballos, cuatro tortugas y una vaca.

El tercer incendio llamado Mill Fire, en el condado de Siskiyou, al norte del estado ha sido devastador y destruyó 100 estructuras.

El domingo estaba contenido solamente en un 25%, pero ha calcinado ya 4,254 acres de terreno y maleza, desde el viernes.

De acuerdo con Cal Fire, el incendio Mountain Fire, en una zona rural y remota del condado de Siskiyou, provocó la evacuación de 300 personas, mientras las llamas han arrasado con 6,451 acres de maleza. Solo ha sido contenido en un 5%.

Medidas para ahorrar energía:

• Ajustar los termostatos a 78 grados o más;

• Evitar el uso de electrodomésticos grandes;

• Apagar las luces innecesarias; y

• Evitar la carga de vehículos eléctricos

Enfriar sus hogares tanto como sea posible

Cierre las persianas y cortinas para mantener frescos los interiores

Piscinas abiertas en el Día del Trabajo

Las cinco piscinas operadas por el Departamento de Parques y Recreación del condado de Los Ángeles, que generalmente están cerradas el Día del Trabajo, estarán abiertas el lunes por el calor, informó la directora del departamento, Edith García-González.

Las cinco albercas son: Belvedere, Jesse Owens, Roosevelt, San Fernando y Castaic

Los centros acuáticos estarán abiertos de 12:30 pm a las 2 pm, y de 2:30 pm a las 4 pm, y de 4:30 pm a 6:00 pm