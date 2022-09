Rafa Nadal contempla el retiro tras dura derrota en el Abierto de los Estados Unidos ante un joven más rápido y ágil

Con 36 años, y casi la mitad dedicados a la práctica del tenis, el español Rafael Nadal puede ir de a poco despidiéndose del ese hermoso deporte. Quien durante mucho tiempo dominó el ranking de la ATP, se despidió del Abierto de los Estados Unidos luego de caer contra el estadounidense Frances Tiafoe.

En una dura e intensa partida de tres horas y 34 minutos, con cuatro sets de 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3, la ‘Fiera’ no pudo con la juventud, hambre y rapidez de su rival, por lo que se va pronto del US Open, siguiendo el ejemplo de Serena Williams, que no solo quedó eliminada de la rama femenina sino que se retiro del tenis.

El público presente se quedó esperando una épica remontada como las que acostumbró Nadal a sus seguidores durante muchos años, pero esto no ocurrió. Tiafoese se mostró más centrado y afilado en los momentos claves del encuentro.

Las eliminaciones de Daniil Medvedev (número uno del mundo) y de Nadal (tercero) abren la posibilidad de que Alcaraz (cuarto) se ponga al frente de la ATP, pero para ello debe ganar la final si la juega contra Casper Ruud (séptimo) o quedar subcampeón siempre que el noruego no sea quien se lleve el título.

Nadal se refugia en su familia frente a este duro revés: ¿Consciente que su carrera se termina?

En declaraciones a medios de comunicación tras su derrota, Rafa Nadal fue muy autocrítico y contundente: “He jugado mal y él bien”.

“No he sido capaz de hacer nada hoy. Es momento de irme a casa y estar preparado mentalmente de nuevo” Rafael Nadal

También compartió una dura frase que da la alerta a sus fanáticos de que falta poco para que todo concluya:

“Quiero volver a casa, tengo cosas más importantes que el tenis para atender (…) Los años pasan. Es el ciclo de la vida. Unos pasan, otros vienen y la vida se sigue moviendo y el mundo sigue girando. Toda la vida ha pasado lo mismo. Llevamos mucho tiempo arriba, pero otros llegan y nosotros nos iremos yendo”, puntualizó.

Se espera que Rafa Nadal busque participar próximamente en un gran abierto en Europa, aunque pasaran par de meses para que eso ocurra. Como el propio español lo ha dicho a la prensa, buscará disfrutar de la vida en familia y descansar tras el duro revés.

