¿Rayados de Monterrey extraña a Rogelio Funes Mori?: Germán Berterame habló sobre la ausencia del goleador

Rayados de Monterrey no contó con un buen resultado y dejó ir el liderato del Apertura 2022 durante el pasado fin de semana tras empatar en casa con San Luis, algo que de seguro no estaba dentro de los planes de Víctor Manuel Vucetich, entrenador del cuadro rayado que no ha contado con los servicios de Rogelio Funes Mori.

Además, por otro lado quien también hace vida dentro del equipo es el delantero argentino Germán Bertarame, quien habló sobre la baja de su colega dentro de las canchas y aceptó que es particularmente difícil sobreponerse a la ausencia del goleador histórico de la institución regia.

“Se nota esa ausencia, pero ahora estamos tratando de acomodarnos entre nosotros con lo que tenemos. En algunos partidos se han dado buenas sensaciones y hay que seguir con ese ritmo”, dijo el jugador argentino en rueda de prensa.

Conjuntamente, el mismo argentino enfatizó lo apretado del calendario y que este puede que haya sido el factor más importante que haya producido las lesiones qe vea obligado el entrenador a realizar constantes rotaciones en el plantel.

“Este año los partidos están siendo más seguidos, en la temporada pasada no fue así. También corre por las recuperaciones y se presentan esos altibajos. La Liga MX es intensa y también corre por los partidos seguidos; lo bueno es que tenemos muchos jugadores que cambian continuamente y estamos al 100%, después corren las recuperaciones”, agregó el delantero nacido en Argentina.

