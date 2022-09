Timonel a la vista: Pedro López estaría a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de la selección de México (F)

El técnico español Pedro López se encuentra muy cerca de tomar las riendas de la selección femenil de México, tal y como confirmó en una rueda de prensa este domingo Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Yon De Luisa: "La gestión para tener a Pedro López está muy avanzada, estamos muy contentos e ilusionados de poder tener una gente tan talentosa, les puedo decir que estamos ilusionados".

“El proceso de contratación de Pedro López está muy avanzado, no lo vamos a negar. Estamos muy agradecidos con él, muy contentos e ilusionados de poder tener una persona tan capaz y talentosa con nosotros”, afirmó De Luisa.

El presidente de FMF aclaró que su incorporación no se anunciará “hasta que estén los procesos terminados”.

“Lo único que puedo decir es que estamos ilusionados con la llegada de Pedro, muy agradecidos con el compromiso que ha mostrado él y muy agradecidos con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por cómo nos han apoyado en todo este proceso de traer a Pedro con nosotros”, añadió.

Según el diario Marca, Pedro López será el nuevo DT de la selección femenil mayor.



Acaba de ganar con La Roja sub-20 el mundial.



"Alabar el trabajo que ha hecho México (sub-20), que ha hecho un torneo impecable y es para quitarse el sombrero"

El nombre de Pedro López, que como entrenador de España ganó los títulos europeos sub’17 y sub’19 y también el título mundial sub’20, ha sonado con fuerza como técnico de la selección femenina mexicana en las últimas semanas, aunque por ahora eran todo rumores sin confirmar.

¡ESPAÑA SE QUEDA CON LA COPA DEL MUNDO SUB 20!



La Selección de Pedro López venció 3-1 a Japón en la final y se quedó con el título POR PRIMERA VEZ en la historia



Inma Gabarro y Paralluelo (2)



29.891 personas dijeron presente en el Estadio Nacional de Costa Rica

La FMF aprovechó esta rueda de prensa para presentar a la exfutbolista Andrea Rodebaugh como nueva directora general de las selecciones femeninas de México.

De Luisa destacó la “trayectoria consolidada” de Rodebaugh y aseguró que llega a “sumar y fortalecer”.

“Con su profesionalismo y dedicación, Andrea viene a sumar para cumplir con la responsabilidad de alcanzar la meta que todos nos hemos planteado: estar en el top 8 del mundo”, apuntó el presidente.

Por su parte, Rodebaugh dio las gracias por la oportunidad y dijo que es “un honor poder contribuir al desarrollo de las selecciones nacionales femeniles”.

Además explicó la “estrategia de tres ejes” que tiene la FMF: captar talento por todo el país, desarrollarlo deportivamente y generar un espectáculo de fútbol de calidad.

Gira por California en momentos de crisis

La selección mexicana de fútbol femenino se enfrentará este lunes en un amistoso en Los Ángeles (EE.UU.) al Angel City FC en un momento de crisis, luego de ser eliminada del Mundial y de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el certamen eliminatorio, en Monterrey, México fue goleado por Haití y vencido por Jamaica y Estados Unidos, lo cual dejó al equipo en el último lugar. La entrenadora Mónica Vergara justificó los fracasos con la idea de que estaba en un proceso de aprendizaje, después de lo cual fue despedida.

Lista la convocatoria para enfrentar a Nueva Zelanda y al Angel City FC en la Copa Angelina.



Aquí están los detalles👉https://t.co/bqB6F5N9zB#TuCanchaLaEligesTú I #HechoDeLosMexicanos pic.twitter.com/G40Vsj8kF9— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 25, 2022

Vergara dejó fuera de la selección a la delantera Charlyn Corral, del Pachuca de liga de México, ganadora del Pichichi en el fútbol español en el 2018 y sublíder goleadora del torneo Apertura y el nuevo entrenador, Miguel Gamero también dejó fuera a la delantera, que pidió justicia.

“Quisiera entender las razones por las que soy ignorada o mi trabajo como que no existe, pero bueno, solamente trabajo. Muchas jugadoras me respetan por lo que he hecho y sigo haciendo, simplemente en selección parece que no es así, me gustaría que dijeran la razón para saber qué es y si puedo hacer algo, hacerlo”, dijo la atacante de 30 años.