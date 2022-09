Un director de cine con la cámara puesta en los temas que no muchos se atreven a contar

Jorge Camarena llegó a Estados Unidos en el 2018 para comenzar a tomar su maestría en dirección de cine en el American Film Institute Conservatory (AFI). Para el nativo de Jalisco, México fue un shock cultural el conocer la vida diaria de los latinos en Los Ángeles y sobre todo los mexicanos de primera, segunda o más generaciones.

“Hay muchos que vienen de familias mexicanas y tienen mucha nostalgia y orgullo de la cultura mexicana, pero no conocen México”, dijo Camarena, quien desde muy pequeño ha sido fanático de la narración de historias.

Agradeció la oportunidad de llegar a Los Ángeles para expandir su conocimiento como director de cine ya que el conocer y hablar de temas poco comunes le motivaron a crear su tesis de su maestría la cual ha sido un éxito.

El cortometraje “Spaceship” ha cautivado a muchos e incluso ha sido nominado para varios premios. Esta es la historia de María, una mujer transgénero del Este de Los Ángeles, quien junto a su hija Alex, de 8 años, enfrentan discriminación y pobreza. Ambas intentan evitar que el departamento de servicios sociales las separe porque en un momento de la historia terminan viviendo en situación de calle.

Durante los momentos complicados, ambas duermen en el carro de María el cual por la noche lo convierten en un tipo de cohete espacial donde Alex sueña que es una astronauta, mientras que María disfruta la fantasía de sentirse libre al lado de su hija.

Jorge Camarena, director de cine, habla con las actrices de su cortometraje Spaceship. (Suministrada)

Camarena explicó que está muy orgulloso de este trabajo, principalmente porque el guión está basado en la lucha de las madres de familia y toca un tema poco común de la comunidad trasngénero.

El director de 36 años contó que la idea de hacer la historia de una madre transgénero comenzó cuando estaba estudiando su licenciatura en Guadalajara y tuvo que hacer algunos reportajes de la comunidad transgénero.

“Ahí conocí a una mujer que tenía un hijo y siempre me llamó la atención conocer más de su historia”, dijo Camarena. “Cuando me vine a Los Ángeles empecé a desarrollar un poco más la idea y me puse en contacto con varias organizaciones de mujeres trans de color. Me tocó conocer a otra mujer que tenía un hijo con una historia muy interesante”.

Camarena trabajó en asociación con otro estudiante del AFI nativo de Compton; además recibió asesoramiento de una directora de cine neoyorquina transgénero que lleva varios años viviendo en el este de Los Ángeles.

“Entre los tres empezamos a crear lo que fue la historia junto con muchas entrevistas y mucho apoyo de las organizaciones trans”.

Camarena explicó que durante la filmación enfrentaron un obstáculo ya que la primera parte la grabaron en febrero y marzo del 2020, pero debido a la pandemia tuvieron que esperar ocho meses para poder grabar la segunda parte de la película.

La narración

El director jalisciense recordó que desde muy pequeño tenía interés por los cuentos y las historias. En casa sus padres eran fanáticos de los filmes de Hollywood, de la programación de National Geographic, Cosmos y los videos musicales de MTV.

Detalló que cuando comenzó la secundaria uno de sus maestros lo motivó para continuar explotando su pasión por la narración. Sin embargo, con el paso de los años esta idea se fue quedando un poco en el olvido ya que en Guadalajara, no hay escuelas de cine. El joven estudió ciencias de la comunicación y comenzó a trabajar en una carrera que le gustaba pero no llenaba sus expectativas.

En el 2018 por fin logró conseguir una maestría en el AFI, considerada una de las mejores escuelas de cine en Estados Unidos.

Una vez que terminó su Proyecto, lo presentó y ganó en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF); además ganó en la categoría de Director Guild of America Award, y también su trabajo obtuvo el premio como mejor cortometraje en los Gotham Awards.

Adicionalmente ha recibido nominaciones como Student Emmy, fue parte de la selección oficial en el Outfest del 2022, obtuvo una nominación a los American Society of Cinematographers (ASC) Awards y fue selección oficial en el festival Camerimage en Polonia.

Camarena explicó que tuvo la oportunidad de que su trabajo fuera distribuido por la compañía Focus Features, lo que permite que aviones comerciales como JetBlue presenten el documental durante sus vuelos.

Camarena agregó que le gustaría seguir creciendo en su carrera como director y seguir haciendo películas que tengan un enfoque más profundo y que hablen de temas poco comunes.

Para ver el cortometraje Spaceship visite: https://www.youtube.com/watch?v=jlSPENB5FEs