Un muerto y nueve desaparecidos al estrellarse un hidroavión en Seattle

Una persona murió después de que una avioneta se estrellara el domingo (04.09.2022) frente al estado de Washington, donde los equipos de rescate buscan a otras nueve personas, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

El hidroavión volaba desde Friday Harbor, en las islas San Juan, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, hasta el aeropuerto internacional de Seattle Tacoma, cuando se estrelló cerca del estrecho de Puget, al norte de su destino.

“Los funcionarios del centro de mando del sector estrecho de Puget de la Guardia Costera recibieron un informe a las 15H11 (22H11 GMT) de que un hidroavión se había estrellado con nueve adultos y un niño a bordo”, dijo la Guardia Costera en un comunicado el domingo.

#Correction – The Coast Guard is searching for 10 persons associated with the crash (9 Adults and 1 child). Additionally, the plane was bound for Renton.

