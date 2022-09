Carlo Ancelotti calma las aguas en Real Madrid al hablar sobre la lesión de Karin Benzema: “no parece nada grave”

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, descartó que la lesión de rodilla de Karim Benzema sea importante, a la espera de las pruebas a las que se someterá a su regreso a España el delantero francés, tras caer lesionado en Glasgow ante el Celtic en la primera jornada de la Liga de Campeones.

“Después de una primera evaluación no parece nada grave, pero tenemos que esperar a mañana. No parece nada serio, puede ser una pequeña molestia de los dos”, aseguró Ancelotti en Movistar sobre Karim Benzema y añadiendo a Militao, que no pudo saltar en la segunda parte al terreno de juego.

Ancelotti confirmó que las pruebas definitivas a Benzema tras la primera exploración en el vestuario visitante del Celtic Park, se realizarán el miércoles en Madrid. “Se sabrá mañana con tranquilidad”, dijo.

Benzema sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha tras hacer un mal gesto que provocó que pidiese el cambio a la media hora del partido del Real Madrid ante el Celtic.

Solo el tiempo nos dirá si esta lesión sufrida por el delantero francés pasará factura, no solo para el Real Madrid, quien extrañaría de manera desmedida, sino para la Selección Gala, quien tendrá que esperar hasta los últimos momentos para saber si ‘El Gato’ estaría presente en la Copa del Mundo Qatar 2022.

De no poder continuar, el Real Madrid posiblemente utilizará a Eden Hazard como su reemplazante, siendo así un ‘falso 9’, algo que terminó haciendo en el partido celebrado ante Celtic que terminó con victoria para el equipo español 3-0, gracias a los goles de Vinicius Junior, Luka Modric y justamente, el belga Hazard.

Por otro lado, si es que se confirma una lesión importante, que lo deje fuera del Mundial, Oliver Giroud, del AC Milan, podría ser uno de los delanteros que tome su lugar en el ataque de ‘les bleus’.

