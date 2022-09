Llaman corrupta a jueza Cannon por asignar un maestro especial para revisar documentos incautados en Mar-a-Lago

Un experto calificó de parcial y corrupta a Aileen Cannon, jueza federal de distrito nominada por Trump en 2020, que el lunes designó a un maestro especial para revisar los documentos incautados por el FBI en Mar-a-Lago, lujosa propiedad del expresidente.

Cannon tomó dicha decisión a pesar de las objeciones del Departamento de Justicia, que está investigando al magnate por presuntamente albergar material clasificado no seguro en su mansión.

Elie Mystal, abogado y reportero legal de The Nation, acusa a la jueza de parcialidad y corrupción.

Al participar en “The ReidOut” de MSNBC, el experto fue cuestionado por Joy Reid: “¿Cómo diablos podría un juez que terminó la facultad de derecho pensar que Donald Trump puede tomar la propiedad del gobierno, el gobierno federal, llevársela a casa y luego tener que hacer que un maestro especial decida si pueden investigarlo?”

“Porque es parcial y corrupta. … He estado diciendo esto desde que asumió el cargo: cuando permites que los republicanos controlen los tribunales, no obtienes nada. Los jueces de Trump no creen en el estado de derecho. No creen en precedentes. No creen en los hechos. No creen en la lógica. Simplemente creen en lo que sea que ayude a Donald Trump y lo han demostrado una y otra vez. Entonces, cuando digo que no puedes confiar en los jueces de Trump, no sé qué más evidencia necesitas para ese hecho”, detalló Mystal.

Asimismo, desestimó el reclamo de privilegio ejecutivo de Trump.

“El privilegio es para el presidente actual”, explicó. “Solo tenemos un presidente a la vez. Así que no es el privilegio de Trump tenerlo”.

Previamente, la jueza había dicho: “¿cuál es el daño?” al acceder a la solicitud de Trump de nombrar un maestro especial. El maestro especial es un árbitro independiente asignado para identificar qué podría estar protegido por el “privilegio ejecutivo”, como ya había expresado el expresidente.