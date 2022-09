Se solicitan voluntarios y donaciones en Chicago ante el arribo de inmigrantes en autobús desde Texas

Ante el arribo de inmigrantes que llegan en autobús desde Texas, en Chicago, los funcionarios están pidiendo voluntarios y donaciones para ayudar a los indocumentados.

El domingo arribó un autobús con 50 inmigrantes a Chicago, días después de la llegada del primero con alrededor de 75 personas.

Ante esta situación, la alcaldesa Lori Lightfoot instó al gobernador de Texas, Greg Abbott, a mostrar un trato más humano para los inmigrantes.

“Él trata de enviar seres humanos, no carga, no carga, sino seres humanos a través del país a un destino incierto”, expresó la alcaldesa sobre Abbott. “Está fabricando una crisis humana y no tiene sentido para mí”.

Desde hace un tiempo, el gobernador ha estado enviando a inmigrantes ilegales desde Texas a ciudades de Estados Unidos en las que gobiernan alcaldes demócratas, como parte de una estrategia para compartir la afluencia de personas que cruzan a su estado fronterizo.

“La Operación Lone Star continúa combatiendo la peligrosa crisis fronteriza de Biden. Para aliviar a las abrumadas comunidades de Texas, hemos transportado en autobús a más de 7600 inmigrantes a D.C., más de 1900 a Nueva York y 95 inmigrantes llegaron a Chicago el miércoles. “, expresó Abbott el viernes en Twitter.

La ciudad de Chicago busca voluntarios que quieran ayudar a los migrantes, además de donaciones de artículos como ropa, libros, pañales, entre otros, creando un sitio web específico para convocarlos.

La alcaldesa de Chicago señaló que varias organizaciones ya estaban brindando asistencia.

“Somos una ciudad acogedora, por lo que siempre daremos un paso al frente y haremos lo correcto para asegurarnos de que los inmigrantes que vienen a nuestra ciudad sean bien recibidos”, expresó Lightfoot.

De acuerdo con el diario local Chicago Sun-Times, en total han arribado 129 inmigrantes a Chicago desde Texas, 79 el miércoles y 50 el domingo.

El gobierno local prevé que Texas enviará más indocumentados a Chicago en los próximos días.

Te puede interesar:

–“No tiene vergüenza ni humanidad”, dice alcaldesa de Chicago a Abbott por envío de inmigrantes en autobuses

– Texas ha enviado casi 10,000 inmigrantes a otros estados

– Gobernador de Texas comenzó a enviar autobuses llenos de migrantes a Chicago