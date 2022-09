AMLO dice que alertas de viaje de EE.UU. para no ir a México son con “tintes políticos, de mal gusto y de metiches”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que las alertas de viaje que emite la embajada de Estados Unidos, donde recomienda a los ciudadanos estadounidenses no viajar a ciertos estados de México por la violencia, son de carácter político.

“Es también como los anuncios que hacen la embajada de Estados Unidos ´no vayan a este estado´, también con tintes políticos”, expresó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que, a diferencia de Estados Unidos, México no ha adoptado una postura de rechazo para viajar a algunas partes del vecino país del norte a pesar de que en algunas ciudades estadounidenses también se reportan hechos de violencia.

“Es como si yo digo: ‘no vayan a Los Ángeles, no vayan a Nueva York, ¿supieron lo que pasó en Nueva York?… Por qué no buscas el video. Vamos a verlo. Ni modo que voy a estar diciendo no vayan a Nueva York”, expresó al solicitar que se proyectara un video de un robo en la ciudad de Nueva York.

“(Nueva York) es una ciudad bellísima, los que tienen posibilidad de hacerlo, es una ciudad cosmopolita, llena de migrantes. Es como una especie de capital del mundo y claro que tienen problemas… Ni modo que yo diga ‘no vayan a Nueva York porque miren lo que está pasando”, insistió.

Antes de proyectar el video de un robo ocurrido el pasado 4 de septiembre en el barrio de Upper East Side, en Manhattan, aseguró que “es de mal gusto” y “de metiches” que se emitan estas alertas de viaje.

“Es de mal gusto, es de metiches, eso no es serio, pero ya quedó como práctica política y todo eso hay que irlo ya haciendo a un lado… Van a ver porque parece que es una película”, comentó.

En el video se aprecia como a plena luz del día, en las calles de Nueva York, una persona se baja de un vehículo, después de chocar y dar alcance a otro, para robar un portafolio donde, según las autoridades locales, contenía alrededor de $20 mil dólares.

“Miren la forma de robar, termina, se baja, ahí está, le roban, parece que se ve un portafolio, ¡ahí va!, la bolsa y vámonos. Eso solo aquí en la mañanera lo puede uno ver porque esto no sale en la televisión”, narró el mandatario mexicano al momento de proyectar el video en la conferencia mañanera.

Jajajajaja 10 de 10 a la narración del presidente @lopezobrador_ al video del robo que hubo en Nueva York pic.twitter.com/xlPL4WgMif — Tania (@tania__rd) September 7, 2022

Tras concluir el video, Andrés Manuel López Obrador, pidió realizar esfuerzos por cambiar estas prácticas guiadas, según él, por intereses políticos.

“Hay que ver las cosas con más seriedad y hacer un esfuerzo todos por cambiar, ya dejar esas rémoras de la vieja práctica política”, concluyó.

